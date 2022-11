Route du Rhum 2022 : le départ sera donné mercredi 9 novembre à 14h15

Les 138 skippers de La Route du Rhum sont désormais fixés et peuvent se projeter sur un nouveau départ. Ce dimanche 6 novembre, lors d’un point presse organisé à Saint-Malo, Francis Le Goff le directeur de course a officiellement annoncé que le coup d’envoi de la 12e édition sera finalement mercredi à 14 h 15.

« Sur ce créneau, les conditions météorologiques s’annoncent très maniables avec un vent d’Ouest d'une quinzaine de nœuds, explique Francis Le Goff. La situation sera favorable pour la sortie de la Manche, avec une fiabilité de la prévision excellente, de plus de 90 %. Le début de course sera donc beaucoup moins délicat que si le départ avait été donné ce dimanche. »

Les marins engagés seront convoqués pour un briefing météo à la veille du départ. Les 38 IMOCA et les 8 Ocean Fifty quitteront les bassins de Saint-Malo mardi après-midi (horaires à définir). Les Class40 et les catégories Rhum Mono et Rhum Multi emprunteront l’écluse mercredi matin. Le dispositif sera similaire à celui déployé pour la sortie des Ultim 32/23 vendredi dernier, avec des gradins accessibles au public, les Ultim étant au mouillage à Dinard.

C’est la première fois dans l’histoire de la Route du Rhum que le départ est décalé en raison des conditions météorologiques. La route vers la Guadeloupe reste quant à elle inchangée avec un parcours côtier juste après le départ de Saint-Malo. La date limite de passage de ligne reste elle aussi inchangée au 4 décembre

