En exclusivité dans Jour J, Flavie Flament était au côté d'Armel Le Cléac'h et de son équipage pour une navigation d'une vingtaine d'heures. Accompagné de l'animatrice, le navigateur a pris le départ de Lorient en direction de Saint-Malo et s'est confié sur son quotidien en mer, et sa préparation juste avant son départ pour la route du Rhum prévu dimanche 6 novembre.

Son maxi-trimaran, c'est 32 mètres de long, 23 de large et 16 tonnes. La bête est impressionnante et "les sensations sont folles et inédites [...] Imaginez, vous êtes tout petit sur ce géant des mers et progressivement, il s’éloigne de la terre et vous regardez les lumières de Lorient disparaître au fur et à mesure, et la mer qui devient une immensité ? Et là, le bateau prend de la puissance, il nous explique que ça va dépoter un petit peu qu’on va prendre de la vitesse, qu’il faut s’accrocher, on est bringuebalés dans tous les sens," décrit Flavie Flament dans Jour J.

Deux heures après le départ, face au vent et aux vagues, le voilier ne navigue plus, il vole. "Je ne sais pas si j’ai envie de pleurer, si j’ai envie de rire. Parfois, quand j’ai peur et que mon cœur remonte dans ma gorge, à cause des mouvements du bateau, je me tourne vers l’équipage d’Armel Le Cléac'h et je les regarde comme on peut regarder des hôtesses de l’air dans un avion quand on a peur", ajoute l'animatrice.

L’objectif est d’aider le bateau à prendre de la vitesse, de littéralement voler Armel Le Cléac'h

Première étape pour l’équipe d’Armel : hisser la voile qui pèse plus de 300 kilos. Tout l’équipage est mobilisé, chacun à sa tâche, et à la tête de cette machine, Armel prend le rôle de chef d’orchestre. Les ordres sont brefs et les actions rapides, "l’objectif est d’aider le bateau à prendre de la vitesse, hisser la grande voile, s’occuper de foils, qui sont en fait ses grandes lames sur le côté du bateau qui lui permet à un moment donné de s’élever, d’être au-dessus des vagues et de littéralement voler", détaille Armel Le Cléac'h.

Naviguant à bord du Maxi Banque Populaire XI depuis 1 an et demi, le skipper surnommé "le chacal" pour sa pugnacité, teste encore son voilier. "C’est le temps qu’il faut pour le prendre en main, le tester, on essaye de trouver les bons réglages avec l’équipage, (...) il faut naviguer avec toutes les conditions météo, du vent faible, du vent moyen, du vent très fort avec des conditions dures, pour avoir un maximum de repères et pour que justement sur la route du Rhum ça se passe le mieux possible pour moi", explique le navigateur. Prochain départ, la route du Rhum ce dimanche 6 novembre, mais cette fois-ci Armel n'aura plus d'équipage, il sera seul face à la mer.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

