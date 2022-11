Route du Rhum 2022 : Les Ultim au mouillage avant le prochain départ

Les Ultim, ces géants des mers de 32 mètres, avaient quitté les bassins de Saint-Malo vendredi 4 novembre dans l’après-midi pour aller au mouillage à Dinard, en prévision du départ ce dimanche 6 novembre.

Celui-ci étant reporté en raison des mauvaises conditions météo prévues lors des premières heures de course, sept des huit Ultim ont décidé de ne pas repasser l’écluse du Naye et de rester au mouillage au large de Dinard.

Ce qui impose que plusieurs membres de l’équipe restent à bord pour surveiller tout acte de malveillance « car beaucoup de bateaux de plaisanciers tournent autour » explique un technicien du Sobebo Ultim de Thomas Coville.

Ceux-ci se relèvent à bord pour vérifier aussi les amarres, peaufiner quelques détails et préparer la météo, car les voiliers sont déjà tous en « mode course » et prêts pour le départ programmé mercredi 9 novembre à 14h15.

Un seul des Ultim, celui de Romain Pillard, n'est pas au mouillage et a préféré reprendre sa place dans les bassins de Saint-Malo qu'il quittera mardi.



Selon les prévisions de plusieurs routeurs, la traversée de Saint-Malo vers la Guadeloupe pourrait être très rapide pour ces géants des mers capables de battre le record établi en 2018 par Francis Joyon (7 jours, 14 heures et 21 minutes)

