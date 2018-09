Route du Rhum 2018 : stars et belles histoires au départ

publié le 27/09/2018 à 15:00

Déjà un record pour la Route du Rhum 2018 ! Ils étaient 91 il y a quatre ans lors de la précédente édition, ils seront 124 marins à prendre le départ le dimanche 4 novembre prochain de la célèbre course qui cette année fête ses 40 ans. Pour succéder à Loïck Peyron, qui l’avait emporté en 7 jours et 15 heures en 2014, les prétendants sont nombreux, à commencer par François Gabart.



L’homme de toutes les victoires, de tous les records, sera à la barre du trimaran "Macif". Mais dans cette catégorie Ultime, Thomas Coville ("Sodebo"), Armel Le Cléac’h ("Banque Populaire") ou encore Sébastien Josse ("Maxi Edmond de Rothschild") ont aussi la cote, d’autant qu’ils possèdent soit l’expérience, soit le palmarès, soit la monture adéquat.

Dans cette catégorie reine où les trimarans sont devenus de véritable Formule 1 des mers, le record de l’épreuve devrait être pulvérisé. Il se pourrait même que le vainqueur passe la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre après 5 jours de traversée de 3.600 milles (en route théorique).

L'ancien perchiste Jean Galfione au départ

La bataille devrait également être belle du côté des monocoques Imoca, où s’alignent Alex Thomson ("Hugo Boss") 2e du dernier Vendée Globe, Jérémie Beyou et son nouveau bateau ultra rapide ("Charal"), Yann Eliès ("Ucar") ou encore Vincent Riou ("PRB").



La catégorie la plus représentée sera celle des Class40, où 50 monocoques sont au départ. Grands favoris, Maxime Sorel, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre sur "VandB", et le très expérimenté Kito de Pavant sur "Made in midi". À noter la présence dans cette catégorie de l’ancien perchiste Jean Galfione sur "Serenis Consulting".

Loïck Peyron à l’ancienne

Enfin, de belles histoires vont entretenir la magie de la Route du Rhum en catégorie Rhum, où Jean-Marie Patier va s’élancer à la barre du mythique "Cigare Rouge", ce voilier qui a notamment bouclé cinq tours du monde (dont quatre Vendée Globe). Loïck Peyron va quant à lui partir à l’assaut de l’Atlantique à l’ancienne, c’est à dire en navigant au sextant et sans GPS, à bord de "Happy", un petit trimaran (12 mètres), sistership de "Olympus", sur lequel Mike Birch avait remporté la première édition du Rhum en 1978.



Le vainqueur de l’édition 2014 tentera de rééditer le même exploit qu’il y a quarante ans, quand Mike Birch, après 7.000 km et 23 jours de mer, avait battu de 98 secondes le "Kriter V" barré par Michel Malinovsky. Ce "Kriter V" sera cette année barré par le doyen de l’épreuve, le Malouin Bob Escoffier 69 ans. Départ de la 11e route du Rhum dimanche 4 novembre à 14h.