publié le 12/09/2018 à 18:10

Saint-Malo, 4 novembre prochain. La date est cerclée de rouge sur le calendrier de Fabrice Payen. C’est le jour du départ de la 11ème édition de la Route du Rhum, célèbre course océanique à la voile entre la cité Malouine et Pointe à Pitre en Guadeloupe. Mais c’est aussi pour ce Parisien de 49 ans, l’accomplissement du défi d’une vie : celui d’être le premier skipper équipé d’une prothèse à participer à cette transat qui se dispute tous les quatre ans.



Et c’est à bord de son multicoque de 50 pieds Team Vent Debout qu’il va prendre le départ : "C’est à la fois un rêve d’enfant qui se réalise dans l’âge mûr et un défi face au handicap. Il s’agit au travers du projet de contribuer à faire évoluer le regard sur ces différences, montrer encore et toujours que le handicap n’est pas une impasse. C’est même cette nouvelle donnée dans ma vie qui me permet de relever ce challenge", explique Fabrice Payen.

Le skipper qui par le passé a navigué sur des bateaux mythiques tels que Pen Duick III et Pen Duick VI vient brillamment de se qualifier après avoir effectué huit jours de navigation en Atlantique puis en Manche, avec des conditions climatiques difficiles, réalisant ainsi les 1 200 milles nautiques nécessaires pour obtenir le droit de participer à la Route du Rhum.

Victime d'un accident de moto

"J’ai pris beaucoup de plaisir à naviguer seul sur ce bateau, j’avais presque oublié à quel point j’étais heureux sur l’eau !" Car la vie de ce capitaine de marine marchande bientôt quinquagénaire a basculé au cours de l’été 2012 alors qu’il était en vacances en Inde. Victime d’un accident de moto après avoir violemment été percuté par un chauffard qui prend la fuite, Fabrice Payen est hospitalisé pendant plus d’un mois sur place avant d’être rapatrié en France.



De nombreuses opérations n’y feront rien et jamais il ne retrouvera l’usage de sa jambe droite. Si bien qu’en 2016, il demande à être amputé. Malgré la difficulté de l’épreuve, Fabrice est au contraire "libéré" de ces souffrances lui qui ne rêve que d’une chose, retrouver la barre de son bateau.

Le skipper Fabrice Payen Crédit : 40milleetunevagues

Avec l'appareillage d'un genou prothétique étanche, il reprend la navigation, opte pour un trimaran de 50 pieds de long (environ 15 mètres) et se lance dans son projet fou "avec ma prothèse, ce qui va encore plus ajouter à la difficulté de l’épreuve", voilà pourquoi le voilier est baptisé Team Vent Debout.



Debout comme lui, face au vent et aux difficultés de la vie. Pour ce défi, Fabrice Payen portera les couleurs de "Premiers de Cordées", l’association qui propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et des actions de sensibilisation au handicap auprès des scolaires et des entreprises.