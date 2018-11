Route du Rhum 2018 : Pierre Antoine accueilli par l’épouse de Lalou Roucayrol

publié le 20/11/2018 à 14:46

Gros moment d’émotion mardi 20 novembre sur les pontons de Pointe-à-Pitre lorsque le petit trimaran de Pierre Antoine a accosté, remportant en 15 jours, 21 heures, 15 minutes et 5 secondes, avant décision du jury, la catégorie Rhum Multi de la 11e édition de la Route du Rhum.



Avant jury, car le skipper amiénois devrait être gratifié de plusieurs heures (en moins) pour être allé au secours du Multi50 "Arkema" de Lalou Roucayrol, qui avait chaviré la semaine passée à 1.000 milles de l’arrivée.

Pierre Antoine avait dû mettre sa course entre parenthèses pour se porter sur le lieu du naufrage et récupérer, de manière acrobatique, le skipper aquitain en difficulté qu’il aura à son bord pendant deux jours, le temps qu’il soit transbordé en haute mer vers un remorqueur venu de Martinique pour partir à la recherche de "Arkema".

2e victoire sur la Route du Rhum

"La manip' a été sportive et il ne fallait pas se rater, détaille Pierre Antoine. Le dépôt sur le remorqueur était un peu mission impossible avec les creux et le roulis. Cela a été très difficile. On est resté 48 heures à discuter et à mieux faire connaissance. Je me suis vite remis dans la course car j’avais continué à faire marcher. Je suis content que cela se soit bien passé car on était très loin de la terre et qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer".



C’est donc Fabienne Roucayrol, épouse de Lalou, qui a tenu personnellement à le remercier d’être allé chercher son mari en lui glissant quelques mots à l’oreille et en lui offrant une bonne bouteille de Bordeaux. C’est la 2e fois que Pierre Antoine, skipper amateur, remporte la Route du Rhum après son succès de 2006 en Class3, remporté sur un petit trimaran de 12,18 m.