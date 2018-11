Route du Rhum 2018 : sauvetage réussi pour Lalou Roucayrol

publié le 16/11/2018 à 16:21

Moins de 48 heures après son chavirage à 1.000 milles de la Guadeloupe, Lalou Roucayrol a été pris en charge vendredi 16 novembre par Pierre Antoine. Le skipper de "Olmix", en tête de la catégorie des Rhum Multi, a mis sa course entre parenthèses pour venir porter assistance au skipper de "Arkema". Il se dirige désormais vers Pointe-à-Pitre.



En parallèle, un remorqueur parti jeudi 15 novembre de Martinique se dirige désormais vers "Olmix" pour récupérer Lalou Roucayrol, qui accompagnera l’équipe pour la récupération de son trimaran retourné.

"Dans la nuit, on a essayé de faire le transfert mais ce n’était franchement pas raisonnable, c’était un coup à soit casser le bateau soit à perdre le bonhomme, ça ne servait à rien, a expliqué Lalou Roucayrol. Donc on a refait ça ce matin et finalement, au bout de quelques essais, j’ai réussi à lui balancer un bout et derrière, j’ai fait un peu de surf pour qu’il puisse me remonter à bord. Tout va bien, je suis très heureux d’être ici avec Pierre.

Pendant ces deux jours passé sur son trimaran retourné, Lalou Roucayrol explique avoir "été occupé à débarrasser mon gréement et à vérifier l’ensemble de 'Arkema'. C’est passé très vite et j’ai eu l’expérience de passer cinq jours avec Mayeul (Riffet, ndlr ; ils avaient chaviré sur la Transat Jacques Vabre 2013). Donc non, je n’ai pas vraiment trouvé le temps long".



Lalou Roucayrol attend désormais que le remorqueur parti de Martinique vienne le récupérer. Il pourra ainsi monter à bord et faire route vers son voilier pour tenter de le remorquer vers le port le plus proche.