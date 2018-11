Route du Rhum 2018 : un concurrent se déroute pour secourir Lalou Roucayrol

publié le 15/11/2018 à 13:38

Ce jeudi 15 novembre 2018, les secours continuent de s’organiser pour aller récupérer Lalou Roucayrol, qui est sain et sauf et s'est réfugié à l’intérieur de son trimaran "Arkema", retourné en pleine mer. Le voilier a été repéré par la Marine Nationale et, sur demande de la direction de course, Pierre Antoine, à bord du trimaran "Olmix", en tête de la catégorie Rhum Multi, se déroute actuellement pour porter assistance au skipper aquitain.



Naviguant actuellement à 250 milles nautiques du navire retourné, Pierre Antoine devrait être sur zone d’ici vendredi pour récupérer Lalou Roucayrol. Cette assistance entre concurrents est la 3e dans l’histoire de la Route du Rhum, après celle de Ian Johnston par Olivier Moussy en 1982 puis celle de Karine Fauconnier par Bob Escoffier en 2002.

En parallèle, Quentin Vlamynck, boat captain du Multi50 "Arkema", embarquera à bord d’un remorqueur qui quittera la Martinique ce jeudi 15 novembre. Dominic Vittet, routeur de Pierre Antoine, analyse actuellement une trajectoire pour que le remorqueur parte à la rencontre de "Olmix".

Procédure inédite dans l’histoire la course au large

L’objectif est que Lalou Roucayrol embarque à l’aide d’un semi-rigide à bord du remorqueur pour rejoindre l’équipe de sauvetage du Multi50 "Arkema". Il faudra ensuite compter environ deux jours de mer à l'équipe pour arriver sur zone. Cette procédure de transfert en mer est inédite dans l’histoire la course au large.



Lalou Roucayrol, qui a chaviré mercredi alors qu’il était 4e des Multi50 a chaviré dans une mer violente, quelques jours après avoir fait un arrêt à Porto pour se protéger de la forte dépression sur le golfe de Gascogne. Après celui la semaine passée d’Armel Le Cléac’h au large des Açores, c’est le deuxième chavirage d’un trimaran depuis le départ de la course le 4 novembre dernier à Saint-Malo.

Joint ce jeudi matin au téléphone pour la première fois depuis son chavirage, Lalou Roucayrol indiquait qu'il est "en train de dériver. Tout à l’heure, je vais faire une sortie à l’air libre. J’ai l’impression d’être dans une capsule lunaire, il y a beaucoup de bruit, les restes du gréement tapent contre la coque. Il y a encore pas mal de vagues".



Quant au chavirage, le skipper "ne sait pas trop ce qui s’est passé. À un moment donné, le bateau a accéléré dans un grain, s’est planté dans une vague, n’a fait que monter. Quand l’eau à l’intérieur est arrivée contre le foil, c’est probablement comme ça que ça a basculé. Je ne me l’explique que comme ça. Honnêtement, il n’y avait pas de raison de se mettre sur le toit à ce moment-là. Mais bon, c’est comme ça. Quand ça doit arriver, ça doit arriver".