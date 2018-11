Route du Rhum 2018 : la victoire pour Paul Meilhat en Imoca

publié le 17/11/2018 à 08:08

À son arrivée au ponton, Paul Meilhat affichait un large sourire qui masquait aisément la fatigue endurée pendant sa difficile traversée de l’Atlantique qu’il a effectué en 12 jours, 11 heures et 23 minutes.



Outsider au départ le 4 novembre dernier à Saint-Malo, le Francilien a rallié Pointe-à-Pitre à plus de 14 nœuds de moyenne, dans des conditions parfois dantesques lors du passage du Golfe de Gascogne. Paul Meilhat a franchi la ligne d’arrivée à 20h23 heure de Pointe à Pitre vendredi 16 novembre 2018 (1h23 ce samedi 17 novembre heure métropolitaine).

Mais s’il remporte la catégorie Imoca de cette 11ème édition c’est qu’il a surtout profité de la pénalité de 24 heures infligée au Gallois Alex Thomson qui douze heures et douze minutes plus tôt dans la journée de vendredi avait franchi la ligne d’arrivée après 11 jours et 23 heures de mer.

C'est aussi l'aboutissement de quatre ans de travail Paul Meilhat Partager la citation





"Super heureux d'être arrivé car les derniers jours étaient éprouvants" a expliqué Paul Meilhat qui a eu une pensée pour Alex Thomson. "Ce qu'il lui est arrivé nous a un peu refroidi, mais le principal c'est qu'il aille bien" ajoutant "il méritait la victoire". "C'est ma première grande victoire en solitaire mais c'est aussi l'aboutissement de quatre ans de travail avec une équipe, avec ce bateau. Quant à l'avenir, j'espère être au départ du prochain Vendée Globe"

Un outsider au sommet

Âgé de 36 ans et vainqueur entre autre de la Transat AG2R en 2014, Paul Meilhat est depuis quatre ans en classe IMOCA (monocoque de 18,28m) avec l’aide de son sponsor, l’assureur SMA qui a pourtant décidé d’arrêter son soutien à l’issue de cette Route du Rhum brillamment remportée par son skipper.



C’est à bord de l’ancien bateau de François Gabart, bateau avec lequel le Charentais avait remporté le Vendée Globe 2012-2013 et la Route du Rhum 2014 que Paul Meilhat a remporté cette 11ème édition sous la houlette de son mentor Michel Desjoyeaux.



À noter que si Paul Meilhat ne faisait pas partie des favoris au départ de cette course c’est qu’il barrait l’un des rares monocoques de la flotte Imoca à ne pas être équipé de foils. Avec cette nouvelle ligne à son palmarès, le skipper originaire de Créteil devrait rapidement retrouver un ou d’autres partenaires en vue du Vendée Globe 2020.