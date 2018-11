Route du Rhum 2018 : Alex Thomson ne s'est pas réveillé à cause de sa montre

publié le 16/11/2018 à 16:09

Moins de 40 minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée après 11 jours, 23 heures, 10 minutes et 58 secondes de traversée, Alex Thomson s’est vu notifier une pénalité de 24 heures, décision prise à l’unanimité du jury international composé de cinq membres (deux Français, deux Anglais, un Allemand). Cette pénalité est sans appel et relance évidemment la course à la victoire finale dans la catégorie Imoca puisque Paul Meilhat sur "SMA" et Yann Eliès sur "Ucar - Saint-Michel" sont en approche de la Guadeloupe.



À son arrivée au ponton, Alex Thomson était très ému mais a tout de même pris le temps de répondre avec flegme et sincérité aux questions. "J’espérais arriver en tête en Guadeloupe, pas la cogner. J’ai dormi une heure, j’avais besoin de me reposer avant d’attaquer la fin de la course. Je ne me suis pas réveillé comme c’était prévu à cause de ma montre, dont la batterie est tombée en panne. Et ensuite je n’ai pas entendu l’alarme audio. Et je me suis fracassé sur les rochers".

Malgré la déception, le skipper gallois de 44 ans a tout de même ajouté être "heureux d’arriver ici avec le bateau, par mes propres moyens, car la nuit dernière aurait pu être pire. C’est triste pour tout le mon équipe et pour moi. Je suis dévasté, déçu après cette belle course, surtout que cela se joue à quelques détails. Ce sera dur de surpasser la déception. Nous avions clairement le bateau le plus rapide et on a fait une très belle course".

Puis, le skipper de "Hugo Boss" s’est exprimé sur sa pénalité de 24 heures décidée par le jury en raison de l'utilisation de son moteur pour se dégager de la falaise. "Je comprends la décision. Je me suis disqualifié tout seul. C’est une honte parce que j’avais fait une très belle course. Pour moi, Paul (Meilhat, ndlr) fera un très beau vainqueur. C’est un très bon marin et il a fait une sacrée course. Ce sera un plaisir de l’accueillir sur les pontons".



Après avoir montré un bout de roche sorti de sa poche, "a piece of Guadeloupe" a-t-il dit "un morceau de Guadeloupe), Alex Thomson a conclu avec ces quelques mots en Français et avec le sourire : "c’est la vie".