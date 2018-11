Route du Rhum 2018 : défi réussi pour Damien Seguin, le champion paralympique

publié le 19/11/2018 à 15:01

Déjà plusieurs fois médaillé

Avec cette incroyable performance, le skipper aura donc marqué les esprits sur cette course et forcé l'admiration de ses pairs à l’instar de Paul Meilhat, vainqueur de la catégorie Imoca, venu le saluer au cœur de la nuit guadeloupéenne, juste après le passage de la ligne d'arrivée. "J'ai évidemment appris plein de choses. C'est de bon augure pour la suite car il y a plein de cases qui ont été cochées sur cette traversée".



Damien Seguin, 38 ans, a déjà une carrière sportive auréolée de nombreux titres. En effet, le skipper originaire de Briançon fut sacré double champion paralympique lors des Jeux d'Athènes et de Rio et avait été médaillé d'argent aux Jeux de Pékin. Si l'on ajoute à cela quatre titres de champion du monde, deux participations à la Transat Jacques Vabre et deux Route du Rhum en Class40, on comprend mieux qu'à la barre d'un voilier, il n'ait rien d'un novice.

C'était le premier skipper handisport à prendre le départ d'une course en solitaire à bord d'un monocoque de 60 pieds grâce à plusieurs aménagements faits sur le bateau pour compenser son handicap. Il a ainsi fallu adapter la manivelle à son bras gauche pour qu’il puisse entrer son moignon dans un manchon et ainsi utiliser toute la puissance du haut du corps.