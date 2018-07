Audrey Pulvar remplace Nicolas Hulot à la tête de sa fondation

publié le 28/06/2017 à 17:48

La journaliste Audrey Pulvar a été élue mercredi 28 juin 2017 présidente de la Fondation de Nicolas Hulot. Ce dernier avait démissionné le 17 mai, après sa nomination au ministère de la Transition écologique et solidaire.



"Le conseil d'administration de la fondation a élu Audrey Pulvar au poste de présidente et validé le changement de nom de la fondation", créée en 1990, qui perd le nom de son fondateur et s'appellera désormais "Fondation pour la nature et l'homme", selon un communiqué de l'ONG. Un astucieux baptême qui permettra à l'organisation de conserver ses initiales : "FNH".

Dans un tweet, la nouvelle présidente de la fondation a fait état de sa joie : "Je mesure la responsabilité qui m'est confiée et l'honneur qui m'est fait par @FondationNH, son Conseil scientifique, son équipe, sa communauté. Je me consacrerai avec conviction et enthousiasme à ces nouveaux défis. Ensemble inventons un monde plus juste, plus sobre, plus généreux. #climat", a-t-elle écrit sur le réseau social. Jeudi 28 juin, Audrey Pulvar tiendra un live sur les plateformes de la fondation afin de définir ses priorités.

[ Live demain matin 10H00 ] @AudreyPulvar dévoile les priorités de la FNH pour les 6 mois à venir. pic.twitter.com/yWErSWvf9M — FNH (@FondationNH) 28 juin 2017