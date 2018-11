Route du Rhum 2018 : les échos des pontons du vendredi 2 novembre

publié le 02/11/2018 à 15:57

11 nationalités sont engagées sur cette Route du Rhum. En grande majorité les skippers sont Français puis viennent les Britanniques, les Allemands, les Américains, les Belges, les Suisses, les Italiens. Il y a ensuite un Finlandais, un Sud-Africain, un Suédois et un Japonais.



Hiroshi Kitada, 54 ans, a découvert la voile l’année de ses 40 ans et c’est en se rendant au départ de la Route du Rhum en 2014 qu’il s’est décidé à être au départ cette année dans la catégorie la plus représentée au départ, celle des Class40.

Une légende sur les bassins

Charlie Capelle et Mike Birch le 2 novembre 2018 à Saint-Malo Crédit : Frédéric Veille

Ce vendredi 2 novembre, à deux jours du grand départ, LA légende de la Route du Rhum est passé sur les bassins de Saint-Malo. Malgré la démarche hésitante de ses 88 ans, le Canadien Mike Birch, vainqueur de la 1re édition en 1978, est venu soutenir Charlie Capelle, engagé cette année sur Acapella, le "sistership" de son trimaran de 1978.

Gabart a tenu promesse

Tom Goron sur "Macif" Crédit : Windreport

En juin dernier, Tom Goron, 12 ans a traversé la Manche, à bord d’un optimist, en pulvérisant le record de la traversée. En effet, le jeune Malouin a mis 14 heures et 21 minutes pour rallier l’île de Wight à Cherbourg. Une performance qui avait été saluée par François Gabart, qui cette semaine a invité le jeune Tom a une visite guidée de son trimaran.

Heure de sorties

Les sorties se dérouleront de 13h03 samedi à 4h45 dimanche Crédit : Alexis Courcoux

Alors que le départ sera donné dimanche 4 novembre à 14h02, les premiers bateaux vont quitteront les bassins Vauban et Duguay-Trouin en empruntant les écluses dès la veille. Et compte tenu du nombre record de bateaux engagés sur cette 11e édition, les sorties se dérouleront de 13h03 samedi à 4h45 dimanche, avec pas moins de 13 sas. Les premiers à rejoindre le large seront les Rhum Multi et les Rhum Mono. Suivront les Multi50, les Class40 et une partie des Imoca en fin d’après-midi. Les autres franchiront le sas dans la nuit.

Repas de chef

Sébastien Josse et Julien Gatillon Crédit : Gitana

Sur son trimaran volant, Sébastien Josse aura-t-il le temps d’apprécier les petits plats concoctés spécialement pour lui ? Réponse de l’intéressé : "oui !" Et on le comprend puisque le skipper niçois a la chance d’embarquer une douzaine de plats élaborés par Julien Gatillon, jeune chef double étoilé du chalet du Mont d’Arbois à Megève. Parmi ces plats, le régal du skipper de "Edmond de Rothschild" : la daube à la niçoise.

Un trophée et un chèque de 50.000 euros

Le trophée "Route du Rhum" Crédit : Alexis Courcoux

Le vainqueur de la 11e édition recevra le trophée "Route du Rhum", un trophée remporté il y a quatre ans par Loïck Peyron. Mais c’est une réplique que le skipper breton a conservé chez lui ; l’original, avec lequel il a pris la pose cette semaine sur la plage de Saint-Malo en compagnie des six concurrents de la classe Ultime, est soigneusement conservé par les organisateurs. Le vainqueur recevra également un chèque de 50.000 euros.