Route du Rhum 2018 : les échos des pontons du lundi 29 octobre

publié le 29/10/2018 à 16:16

C’est dimanche 4 novembre que les 123 voiliers inscrits, un record, prendront le départ de la 11e Route du Rhum. Mais il manque toujours un bateau à Saint Malo, le "Maxi Edmond de Rothschild". En effet, le trimaran de Sébastien Josse n’arrivera que mardi 30 octobre pour des raisons de marées et de hauteurs d’eaux.



Il prendra place à côté du "Banque Populaire" d’Armel Le Cleac’h, amarré à côté de la gare maritime. Les trois autres géants des mers, "Idec", "Trimaran Macif" et "Sodebo Ultim" sont quant à eux ancrés devant le terminal ferry et ne peuvent être observé que de loin par les amoureux de la voile.

Six femmes au départ

De gauche à droite, Alexia Barrier, Samatha Davies, Miranda Merron, Isabelle Joschke, Morgane Poupon et Claire Pruvost Crédit : Yvan Zebda

Sur les 123 marins engagés, six femmes sont au départ. Trois sont en catégorie Imoca, la Britannique Samantha Davies, la Franco-Allemande Isabelle Joschke et la Méditerranéenne Alexia Barrier. Les trois autres sont en Class40 : Morgane Poupon, fille du vainqueur de la 3e édition Philippe Poupon, la Normande Claire Pruvost et la Britannique Miranda Merron.

Rappelons qu’à ce jour, Florence Arthaud est la seule femme à avoir gagné la Route du Rhum (en 1990) au classement général. La Britannique Ellen Mac Arthur s'est quant à elle imposée en catégorie Imoca en 2002 et Anne Caseneuve en Classe Rhum en 2014.

Le Class40 "Esprit scout" change de skipper

Marc Dubos Crédit : Esprit scout

Contraint de déclarer forfait à la suite d’un avis médical défavorable, l’Alsacien Jean-Luc Schoch, 52 ans, laisse la barre à son ami Marc Dubos, également propriétaire du monocoque. À 56 ans et après avoir terminé 12e de la dernière Transat Jacques Vabre, le skipper girondin prendra le départ de sa première Route du Rhum-Destination Guadeloupe.

Plus de 80.000 visiteurs chaque jour

La foule sur les quais à Saint-Malo Crédit : Yvan Zedda

Depuis l’ouverture du village de la Route du Rhum, les organisateurs enregistrent une fréquentation record sur les quais. Chaque jour en cette période de vacances, ce sont en moyenne 80.000 visiteurs qui déambulent le long des bassins et dans la cité corsaire. Dimanche 28 octobre, les bénévoles affectés au comptage ont même noté plus de 90.000 passages.