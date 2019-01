publié le 25/10/2018 à 14:00

L’événement a lieu tous les quatre ans. Et tous les quatre ans, ce sont les mêmes scènes dans la cité bretonne, mais aussi dans et autour des bassins Vauban et Duguay-Trouin, qui accueillent les voiliers des 123 skippers solitaires qui s’élanceront sur l’Atlantique le 4 novembre à 14h02.



Tous les quatre ans, c’est une foule considérable qui vient admirer et applaudir ses héros, qui vient rêver devant leurs voiliers. Plus de deux millions de visiteurs avaient été recensés en 2014. Les organisateurs en attendent encore beaucoup plus cette année. Pour preuve, depuis près d’un an, il est quasi impossible de trouver une chambre d’hôtel ou un gite à 50 km à la ronde.

Car quoi qu’on en dise, la Route du Rhum est, avec le Vendée Globe, la plus grande course de voile en solitaire, le plus bel événement nautique de France. Alors, pour perpétuer la tradition et pour cette édition du 40e anniversaire, un village de 50.000 m² a été installé sur les quais, un site qui sera ouvert tous les jours, où de nombreuses rencontres avec les skippers de la Route du Rhum sont prévues.

Présentation officielle des engagés samedi à 18h

Parmi les temps forts de cette grande semaine de fête, il y aura la présentation officielle des 123 engagés. Celle-ci aura lieu samedi 27 octobre à 18h à la Fosse aux Lions. Mais le spectacle sera quotidien autour des bassins où, du plus petit voilier (12 m) au plus grand (32 m), chacun à trouvé sa place.



Ainsi, le bassin Duguay-Trouin accueille les 20 monocoques IMOCA, trois Rhum Mono ainsi que le légendaire "Pen Duick VI", mené par Marie Tabarly pour son projet Élémen’Terre. À noter aussi la présence de voiliers de tradition comme le trois-mâts "Le Français" et "L’Étoile du Roy".



Le bassin Vauban regroupe, lui, les 53 monocoques de la Class40, les six Multi50, les 14 autres Rhum Mono, les 21 Rhum Multi ainsi que le trimaran Ultime "Remade - Use It Again" de Romain Pillard et le navire aux énergies renouvelables et à l’hydrogène "Energy Observer", skippé par le malouin Victorien Erussard.

Les empreintes des anciens vainqueurs fixées au sol

Quant aux machines de la catégorie Ultime, aux mensurations hors norme et qui n’entrent plus dans les écluses, elles occuperont la gare maritime. La fête sera aussi et surtout grandiose pour la sortie des bateaux, qui emprunteront les fameuses écluses à l’occasion d’un ballet millimétré entre le samedi 3 novembre après-midi et le dimanche 4 au petit matin.



Au total, neuf sas pour passer 90 monocoques et 28 multicoques. Un spectacle à chaque fois suivi par des milliers de spectateurs, comme un au-revoir aux skippers avant le départ de la course, programmé le dimanche 4 novembre à 14h02 devant la pointe du Grouin, au large de Cancale.



Enfin, cette année et au bord du bassin Vauban, le quai Bajoyer a été rebaptisé "quai Route-du-Rhum", en hommage aux vainqueurs dont les empreintes sont fixées au sol. L’occasion de s’émouvoir un peu plus en découvrant celles de Laurent Bourgnon et de Florence Arthaud, tragiquement disparus en 2015.