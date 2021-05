publié le 30/05/2021 à 08:30

43% des Françaises et des Français suivront Roland-Garros cette année, un intérêt en légère hausse (+1 point) après quatre années de baisse continue. La présence certes limitée du public est perçue comme une bonne nouvelle (68%) plutôt qu’un motif d’inquiétude sanitaire (30%).

Sur le plan sportif, les Français pronostiquent à la majorité relative un nouveau sacre de Rafael Nadal (46%) et sont tout juste optimistes pour leurs représentants : 58% voient une Française en deuxième semaine et 57% un Français. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 26 et jeudi 27 mai 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 365 amateurs de tennis. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Un intérêt enfin en légère hausse

Chaque année depuis quatre ans, nous suivons l’intérêt des Français pour le tournoi de la Porte d’Auteuil. En 2017, 49% d’entre eux déclaraient qu’ils allaient regarder le tournoi, ils étaient 46% en 2018, 45% en 2019 et 42% seulement en 2020, soit 7 points de baisse en quatre éditions. Cette année, l’hémorragie s’arrête enfin. Nous notons même un très léger regain d’intérêt : 43% des Français déclarent avoir l'intention de suivre Roland-Garros cette année, soit un point de plus qu’en 2020.

La désaffection des Français s’explique par plusieurs raisons. D’abord, la domination de Rafael Nadal depuis plus d’une décennie retire une grande part de suspense au tournoi. Ensuite, les résultats des joueuses et joueurs français ces dernières années n’améliorent pas l’attractivité du tournoi auprès du grand public. Enfin, l’image du tournoi est peu reluisante. Dans notre sondage réalisé en septembre dernier, les Français le qualifiaient de "mondain" (76%), relativement peu "populaire" (61%), peu "spectaculaire" (54%) peu "festif" (52%) et peu "moderne" (48%).

Roland-Garros : un intérêt enfin en légère hausse Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Le retour du public perçu comme une bonne nouvelle

Le retour des spectateurs dans les gradins de Roland-Garros à jauge réduite, constitue tout de même une bonne nouvelle pour les Français et pourrait permettre d’attirer à nouveau leur attention. 68% d’entre eux expriment cette opinion. Ils sont même 82% chez les amateurs de tennis.

Une minorité de Français juge au contraire que ce retour est une mauvaise chose car l’épidémie est toujours forte en France et qu’il est trop tôt pour accueillir du public. 30% des Français et 15% des amateurs de tennis penchent plutôt en faveur de cette opinion.

Roland-Garros : le retour du public perçu comme une bonne nouvelle Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Un nouveau sacre de Nadal attendu

En 16 éditions, Rafael Nadal a remporté 13 fois le tournoi. Seuls Roger Federer, Stan Wawrinka et Novak Djokovic sont parvenus à inscrire leur nom sur la Coupe des Mousquetaires dans l'intervalle. Cette année encore, les Français voient mal comment le tournoi pourrait échapper à l’ogre espagnol.



46% d’entre eux et 54% des amateurs de tennis pronostiquent une nouvelle victoire pour l'Espagnol. Son principal rival sera à leurs yeux Novak Djokovic (21% et 20%). Stefanos Tsitsipas (5% et 7%), Dominic Thiem (3% et 7%), Alexander Zverev (3% et 4%) récoltent les derniers pronostics quand 21% des Français et 6% des amateurs de tennis voient (ou espèrent) la victoire d’un autre joueur.

Roland-Garros : un nouveau sacre de Nadal attendu Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Léger optimiste pour le clan français

L’autre principale source de désaffection des Français pour Roland Garros tient des performances de leurs représentants. Au-delà des fans de tennis qui suivront l’un des principaux tournois de la planète quoi qu’il arrive, le moteur de l’intérêt d’un public plus large, plus distant du tennis en temps normal n’est autre que les performances de leurs représentants.



Les audiences explosent lorsqu’un Français réalise un beau parcours. Mais, ces dernières années, ces performances sont rares et les Français sont assez peu optimistes pour leurs représentants pour l’édition 2021. 58% d’entre eux et 61% des amateurs de tennis pensent qu’il y aura une joueuse française en deuxième semaine dans le tableau féminin. Ils sont 57% et 58% à le penser pour le tableau masculin.



Surtout, à peine plus de 10% des Français et des amateurs de tennis en sont certains. Aux joueuses et joueurs tricolores de leur montrer qu’ils en sont capables.

Roland-Garros : léger optimiste pour le clan français Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax