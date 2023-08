Roger Federer : dans les premiers pas du "Maestro" du tennis

Le 15 septembre 2022, Roger Federer a annoncé sa retraite. Le tennisman s'était expliqué sur les réseaux sociaux : "Ces trois dernières années, j'ai dû faire face à de nombreuses blessures [...] J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1.500 matchs pendant 24 ans, maintenant je reconnais qu'il est temps de mettre fin à ma carrière", confiait-il. Au micro de Flavie Flament, Isabelle Langé a fait le portrait d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis.

S'il fallait décrire Roger Federer en trois mots, ce serait : "adorable", "polyglotte", et "drôle". En tant que journaliste, Isabelle Langé l'a longtemps côtoyé. Pourtant, cette perfection n'a pas toujours existé chez le joueur de tennis. Bien au contraire ! "C'était un sale gosse, jusqu'à ses 20 ans. Il insultait ses parents au bord du court. C'était un garçon détestable, mais aujourd'hui, il est adorable !", raconte la journaliste. Son caractère s'est affiné pour son image et sa carrière. Certains traits persistent tout de même, comme la compétitivité : "On ne devient pas Roger Federer sans être compétiteur dans l'âme", précise Isabelle Langé.



Le tennis dans le sang

C'est grâce à sa mère qu'il découvre le tennis. Elle l'a inscrit très tôt. Lorsqu'il a 8 ans, son entraîneur détecte déjà son jeu incroyable. "En trois coups de raquette, il a compris les gestes, quand d'autres mettent vingt séances avant d'y arriver", explique l'invitée de Flavie Flament. C'est à ce moment-là que le jeune Roger Federer rêve d'être numéro un mondial. Son entourage n'y croit pas à cause de son comportement sur le terrain : "Il est détestable ! Il jette la raquette, il insulte ses parents qui sont au bord du court ...", poursuit-elle. Dès l'âge de 10 ans, il comprend qu'il doit analyser le jeu et les actions de son adversaire pour le battre. Ce qu'il a fait toute sa carrière.

Pour devenir un professionnel, et gagner toutes les compétitions, Roger Federer quitte Bâle à 14 ans. Le "tennis étude" que la fédération suisse vient de monter, ne se trouve pas dans sa ville d'origine. Ses parents apprennent son départ dans le journal ! Dès qu'il intègre cette école, il choisit un entraîneur australien : Peter Carter, et travaille avec Pierre Paginini, son préparateur physique. Il est repéré par la société d'agent IMG (International Management Group), qui est un groupe de management sportif. Il décide d'arrêter l'école à 16 ans.

La fusée Federer