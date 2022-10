Lorànt Deutsch a eu mille vies. L'un des premiers livreurs de pizzas de Hongrie a ensuite été comédien, puis auteur et animateur. Il est venu se confier au micro de Flavie Flament dans l’émission Jour J.

Dans son livre à succès "Métronome" et dans "Entrez dans l'Histoire", issu de son émission du même nom, Lorànt Deutsch explique l'importance de la vulgarisation : "On parle une langue vulgaire, on parle le français qui est un latin dégénéré, un latin vulgarisé. Sans vulgarisation, il n’y a pas de transmission possible, donc c’est essentiel. On ne fait que vulgariser quand on parle, quand on explique, quand on essaye de faire comprendre à quelqu’un, on se met à sa place et, c’est le plus beau des cadeaux qu’on puisse nous faire." déclare l'animateur.

Avant d’être animateur et comédien, Lorànt Deutsch a renoncé à une carrière dans le foot. "Il fallait qu’on déclenche ma puberté pour pouvoir travailler musculairement. Quand vous avez le corps d’un enfant, ça ne sert à rien de développer les muscles. (...) Au départ, j’en ai voulu à la terre entière, j’en ai voulu à Nantes, j’en ai voulu à mes parents, et à tout le monde, mais maintenant, par ce que je suis devenu, je suis beaucoup moins ingrat avec mon physique.", confie-t-il sur RTL.



Tu ne sais pas dire non toi, et faire carrière, c’est savoir dire non Vincent Cassel

S’il ne regrette pas d’être passé à côté d’une carrière de footballeur, c’est qu’il a percé en tant qu'acteur. Un de ses premiers succès a été son rôle dans le film "Le Ciel, les oiseaux et …ta mère !" de Djamel Bensalah. "La première personne qui m’a fait prendre conscience, qu’il y avait peut-être une vie professionnelle autour du cinéma, c’était Djamel Bensalah. Lui, il était à Saint-Denis, moi, j’étais à Bobigny, on prenait le bus ensemble et on s’est plus quitté depuis. C’est lui qui m’a dit ‘rentre là-dedans, deviens comédien !’. On a tourné avec tellement peu de moyens, peu de diffusions, et ça a été un très gros succès, mais totalement improbable", explique le comédien.

Un premier succès qui sera suivi d’une nomination au César en 2003 pour le meilleur espoir masculin avec le film "3 Zéros". "J’ai eu la chance d’avoir une carrière qui a explosé très vite, donc très tôt, j’ai pu prendre conscience ce que c’était d’être banquable, d’être désiré, d’être choisi, d’être attendu, d’être espéré, de voir les qualités et la ténacité qu’il fallait avoir et je me suis rendu compte, quelque part et sans modestie que ce n’était pas pour moi. (...) J’étais tout simplement pas prêt pour ça, c’est venu trop tôt, trop vite, trop loin. Quand je me suis résigné à dire enfin non, je m’en souviens, un jour, j’avais déjeuné avec Vincent Cassel, et il m’a dit 'tu ne sais pas dire 'non' toi, et faire carrière, c’est savoir dire non et quand tu auras appris à dire 'non', tu trouveras ta voie.'" Un conseil qu'a suivi Lorànt Deutsch qui a trouvé sa propre ailleurs que dans les films, dans l'Histoire, les livres et son émission 'Entrez dans l’Histoire.'

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

