LVMH : comment Bernard Arnault prépare-t-il sa succession ?

C'est un homme qui fascine. Première fortune mondiale depuis des années, Bernard Arnault s'est bâti un empire qui lui permet d'être à la tête d'une fortune estimée à quelque 211 milliards de dollars, selon le classement Forbes 2023. "C'est un groupe extraordinairement puissant et qui a bâti sa puissance, sa réputation, sa renommée dans le luxe", explique Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde, et co-auteur du livre Successions : l'argent, le sang et les larmes (éditions Albin Michel).

Aux commandes de plus de 75 marques avec Louis Vuitton, Dior dans la mode, Moët Hennessy et Ruinart dans les champagnes, les bijoux Tiffany ou encore les montres TAG Heuer, Bernard Arnault est aujourd’hui le patron total et incontesté de LVMH. Mais le milliardaire français de 73 ans ne pourra pas indéfiniment tenir les rênes du groupe puisqu'il peut en théorie rester directeur général jusqu’à 80 ans.

La succession se prépare donc progressivement notamment depuis la mort en mars 2003 de son grand ami Jean-Luc Largardère qui a été un évènement marquant et qui a influencé sa prévoyance. "Il a conditionné ses enfants à lui succéder. Dès le plus jeune âge, il a organisé leur attachement à LVMH. Aucun d'entre eux n'a pu aller ailleurs, ni y a même songé, c'est-à-dire que tous les enfants travaillent au sein de LVMH", souligne Raphaëlle Bacqué. "Ils ont tous des postes importants, ils sont tous biberonnés à l'entreprise et c'est parmi eux que Bernard Arnault choisira le successeur lorsque le moment sera venu", ajoute-t-elle.



Une succession en cours

Une mission qu'il a d'ailleurs déjà commencée en janvier 2023 en plaçant ses enfants à des postes clés. Delphine Arnault, la fille ainée a été promue au poste de PDG de Christian Dior, quant à Antoine Arnault, l'un des fils a été promu patron du holding familial qui contrôle LVHM. Les trois autres enfants de Bernard Arnault travaillent aussi dans l’entreprise.

"Delphine est en adoration avec son père, elle a beaucoup de sens pour repérer les bons stylistes. Jusqu'ici, elle n'avait jamais eu des postes à aussi haute responsabilité qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'elle se positionne complètement pour succéder à Barnard Arnault parce qu'elle n'a pas cet appétit qu'il demande d'être toujours sur la brèche", estime la journaliste.

Sur la ligne de départ pour une possible succession figure Frédéric Arnault, 28 ans, CEO de TAG Heuer. "C'est le superdoué de la famille. Il a tout réussi, il est brillant. Il est passé par polytechnique, il est pianiste quasi professionnel. Il est classé en tennis", liste Raphaëlle Bacqué.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info