Musique : comment "Chagrin d'Amour" a créé le premier tube du rap français

À chaque jour son évènement, sa couleur et dans une actualité chargée, Jour J avait envie de faire une pause musicale. On va donc vous raconter la naissance du rap en France. Un mouvement qui, s’il a divisé pendant des décennies, semble aujourd’hui rassembler tout le monde lorsque l’on voit le succès phénoménal d’Orelsan, Damso et Jul.

On est en 1981 en France et tout commence avec Chacun fait c'qui lui plaît de "Chagrin d'Amour", premier titre de rap en France. "Le rap commence à émerger en France au tout début des années 80", précise Olivier Cachin, journaliste (notamment pour Rock & Folk) et écrivain dans Jour J.

"Et il y a ce morceau de Chagrin d'Amour qui sort un peu de nulle part et qui est en fait à la française, très mélodique, très chantonné, mais qui s'inspire notamment d'ailleurs d'un morceau de rap d'un groupe de rock puisqu'une des inspirations de Chagrin d'Amour c'est les Clash et The Magnificent Seven. C'est un morceau qui démarre par "Ring Ring 7 a.m" et qui devient "5h du mat' j'ai des frissons en français dans le texte", raconte l'auteur de Naissance d'une nation hip-hop : 50 ans de rap made in USA.

"Alors, ce qui est amusant c'est que finalement, autant le rap a commencé aux États-Unis comme succès avec Rapper's Delight qui a été fait par un groupe ("The Sugar Hill Gang", ndlr) préfabriqué, c'est une productrice qui a choisi des rappeurs. Et là, de la même façon, Chagrin d'Amour est un groupe qui a été constitué de deux artistes, Grégory Ken et Valli, mais qui n'était à la base, pas prévu pour exister ensemble en tant que groupe", détaille Olivier Cachin.

Un rap à la française avec un côté mélodique

"Mais en quoi c'est rap, Chagrin d'Amour ?", demande Flavie Flament. "Disons que c'est un rap à la française. Il y a ce côté mélodique, c'est scandé, parce que le rap c'est un discours parlé sur une musique rythmique (...) Mais c'est vrai aussi que c'est assez proche de la chanson. Il faut dire qu'à l'époque, le rap était beaucoup plus mélodique, il y a eu plein d'évolution dans ce mouvement musical, ça c'est durci au fil des ans", lui répond Olivier Cachin.

"À l'époque, on rappait sur une mélodie. D'ailleurs, les instrumentaux classiques c'étaient des morceaux de funk ou de disco de plein d'artistes qui servaient de base et sur lesquels les rappeurs allaient poser des mots, raconter des histoires. Dans le cadre de "Chagrin d'Amour", c'est un peu un récit, une histoire fragmentée, pas très joyeuse, mais il y a un côté assez léger dans la mélodie", conclut-il.

