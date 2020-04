publié le 14/04/2020 à 20:49

A l'arrêt depuis le dimanche 8 mars et une victoire de Lille sur Lyon (1-0), la saison 2019-2020 de Ligue 1 ira-t-elle à son terme ? Si oui, quand reprendra-t-elle ? Une réunion de l'Uefa prévue vendredi 24 avril semble cruciale pour l'avenir des championnats européens. Mais d'ores et déjà, la Ligue de football professionnel française a coché la date du mercredi 17 juin pour une reprise.

"C'était déjà une date qui était en l'air" avant l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, lundi 13 avril, commente Philippe Piat, le président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP). "Cela dit, quand on analyse les propos du président de la République, on a quand même un sérieux doute".

"D'abord parce qu'il faut que les joueurs s'entraînent pendant au moins trois semaines avant la reprise, développe l'homme de 77 ans. Ils auront été arrêtés près de deux mois. Et puis on a dû comprendre qu'il y aurait les hôtels et les restaurants encore fermés, peut-être que des moyens de locomotion ne seront pas disponibles comme on le souhaiterait". Or, la Ligue prévoit que des matches tous les trois jours pendant un mois pour pouvoir boucler les 10 dernières journées.