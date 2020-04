publié le 06/04/2020 à 19:05

Cela ne s’est pas vu depuis la Seconde guerre mondiale : un été sans Tour de France. Pour l’instant, la grande boucle est maintenue mais pour le quintuple vainqueur Eddy Merckx, son report voire sa suppression ne doit pas être un sujet tabou.

"La santé est beaucoup plus importante que le Tour. Ce sont les experts, les virologues qui peuvent en décider si oui ou non, le Tour doit avoir lieu ou pas. Il faut vraiment faire attention et ne pas prendre des risques et mettre la santé des gens en danger", déclare l'ancien cycliste de 75 ans bientôt au micro de RTL.

"Le confinement se passe comme tous les autres Belges. Hier j’ai roulé et aujourd'hui pas encore parce qu'il y avait beaucoup de vent. Sinon on rentre à la maison et on y reste. Je roule régulièrement, mais bien sûr le temps de la compétition c'est terminé", s'amuse-t-il.