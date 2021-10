Investissements, suivi des performances : le sport français veut faire sa révolution. À 1.024 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, comment faire en sorte que la délégation bleu-blanc-rouge décroche plus de médailles qu'à Tokyo (33 dont 10 en or, 8e au classement des nations) ? L'athlétisme (une seule médaille, l'argent de Kevin Mayer au décathlon) et la natation (idem avec Florent Manaudou sur 50 m nage libre) ont notamment déçu cet été et sont placés sous surveillance.

L'Agence Nationale du Sport (ANS), avec ses 400 millions de budget, veut bousculer les Fédérations et les habitudes. Une cellule de la performance va être créée et des changements de méthodes engagés, quitte à faire appel à des entraineurs étrangers. Sont déjà en place le Néerlandais Jacco Verhaeren, appelé au chevet de la natation française, et le Brésilien Bernardo Rezende, dit "Bernardinho", qui prend la suite de Laurent Tillie chez les volleyeurs médaillés d'or à Tokyo.

La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu valide ce mercato inédit pour le sport français. "Si on a la possibilité de capter d'autres personnalités étrangères qui ont montré qu'elles savaient faire au niveau international, nous avons les moyens de le faire", appuie l'ancienne nageuse, qui souhaite "qu'on puisse accélérer là où on a besoin d'accélérer".

Onesta règle ses comptes avec Douillet

Au moment de booster le sport français, Claude Onesta, le patron de l'ANS, règle au passage quelques comptes. "J'ai entendu David Douillet expliquer partout que tout ça ne servait à rien, que l'Agence a fait n'importe quoi. Mais si lui s'y était pris en temps voulu, peut-être qu'aujourd'hui on serait en situation plus favorable pour réussir. Il a juste oublié qu'en 2011, c'est lui qui était ministre des Sports".

Le cap fixé par Emmanuel Macron, placer la France au 5e rang mondial dès 2024, paraît irréaliste. Il faudrait un miracle pour décrocher une vingtaine de titres olympiques et ainsi devancer des nations comme l'Australie, la Russie, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine ou les États-Unis.