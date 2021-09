Paris 2024 : 79% des Français regrettent la suppression du karaté du programme des JO

76% des Français soutiennent l’organisation des JO à Paris en 2024, une adhésion qui progresse avec le temps, et 30% d'entre eux comptent assister aux épreuves, une demande qui sera bien supérieure à l’offre de places. Les sondés associent les Jeux à de nombreux qualificatifs positifs : ils véhiculent des valeurs positives (81%), sont rassembleurs (78%), contribuent au rayonnement d’un pays (78%) et sont spectaculaires (75%).

Initiation (88%) et participation (78%) du grand public aux épreuves, cérémonie d’ouverture sur la Seine (78%), tournois de handball à Lille (80%) et surf à Tahiti (71%) : les Français plébiscitent l’essentiel des décisions. Seules ombres au tableau : la crainte de Jeux trop coûteux (80%) et la disparition du karaté (79% d’opposition) au profit du breakdance (49% d’approbation).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 1er et jeudi 2 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 593 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en cinq points majeurs.

1. Soutien à l’organisation des JO à Paris en 2024

Dans un peu moins de trois ans débuteront les JO 2024 à Paris. Cette perspective enthousiasme une large majorité de la population française. 76% de nos concitoyens estiment en effet que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris est une bonne chose. Évidemment, les amateurs de sport en sont encore plus convaincus (87%) mais notons que toutes les catégories de la population soutiennent Paris 2024.

Soutien à l’organisation des JO à Paris en 2024 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Ce n’est pas nouveau : avant la désignation de la capitale, les Français soutenaient déjà massivement sa candidature. Mais le soutien progresse encore. En avril 2016,

61% des Français étaient favorables à l’organisation des Jeux à Paris : ils étaient 69% en février 2017 et 76% aujourd’hui. Il n’y a donc, pour le moment, aucun signe d’opposition aux Jeux comme ont pu les connaître les villes de Rio en 2016 et de Tokyo cette année.

baro2 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. 30% des Français comptent assister aux épreuves

L’enthousiasme des Français est tel qu’une proportion importante d’entre eux envisagent d’acheter des places pour assister aux épreuves en 2024. Pas moins de 30% envisagent certainement (10%) ou probablement (20%) d’assister à une discipline.

Rapporté à la population adulte, cela représente plus de 15 millions de Français. Sans compter le public étranger, la demande devrait donc être nettement supérieure aux places disponibles.

Paris 2024 : 30% des Français comptent assister aux épreuves Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Les Jeux associés à de nombreux qualificatifs positifs

Si le soutien des Français à Paris 2024 ne se dément pas, c’est notamment parce que nos concitoyens sont très positifs à l’égard des Jeux Olympiques en général. D’abord, pour ce qu’ils représentent. Les valeurs olympiques, chères au baron Pierre de Coubertin, sont toujours extrêmement appréciées dans l’Hexagone. Pour 81% des Français et 87% des amateurs de sport, les Jeux véhiculent en effet des valeurs positives.



Ils sont aussi rassembleurs selon 78% des Français et 86% des amateurs de sport. C’est un apport non négligeable dans un pays que l’on estime de plus en plus fracturé. Plus largement, ils sont aussi convaincus que les JO contribuent au rayonnement d’un pays (78% et 85%) et donc de la France en l’occurrence, tout juste un siècle après la dernière organisation des JO.



Les Français apprécient aussi les Jeux sur le plan sportif : ils les qualifient massivement de spectaculaires (75% et 83% chez les amateurs de sport).

Les Jeux associés à de nombreux qualificatifs positifs Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. L’essentiel des décisions plébiscitées

Au-delà de ce que représentent les Jeux en général, les Français approuvent très largement les décisions prises par l’organisation de Paris 2024. D’abord, l’ouverture des Jeux à un public plus large. L’initiation aux disciplines paralympiques est approuvée par 88% des Français et 92% des amateurs de sport. Autre innovation pour "démocratiser" les Jeux : la participation du grand public à certaines épreuves, comme le marathon, une idée appréciée par 78% des Français et 81% des amateurs de sport.



Les délocalisations de certaines disciplines ont fait polémique. Les Français, eux, les voient d’un bon œil : 80% d’entre eux et 84% des amateurs de sport qualifient de bonne chose l’organisation des tournois de handball à Lille. De même, le déroulement du surf à Tahiti est approuvé par 71% des Français et 75% des amateurs de sport.



Enfin, l’organisation de la cérémonie d’ouverture sur la Seine plutôt que dans un stade, comme c’est le cas traditionnellement, est plébiscitée : 78% des Français et 82% des amateurs de sport estiment que c’est une bonne idée.

Paris 2024 : l’essentiel des décisions plébiscitées Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Il y a tout de même quelques éléments négatifs. Le premier est structurel : s’ils estiment massivement que les JO sont générateurs d’emplois (73%), les Français

considèrent qu’ils sont toujours trop coûteux (80%). L’un des engagements forts de la candidature parisienne est pourtant de réduire les coûts d’organisation qui

explosent à chaque olympiade.



La seconde épine dans le pied du comité d’organisation concerne les disciplines présentes. Le karaté, à l’essai à Tokyo, n’a pas été retenu pour Paris 2024. Steven Da Costa, médaillé d’or, a tenté de faire évoluer la situation, sans réussite. Il pourra se dire qu’il a le soutien de la population : cette décision n’est pas du tout comprise par les Français : 79% d’entre eux et 80% des amateurs de sport estiment que c’est une mauvaise chose.



D’autant que la mise en place du breakdance parmi les nouvelles disciplines n’est pas plébiscitée dans l’opinion : seuls 49% des Français et des amateurs de sport estiment que c’est une bonne chose.

Paris 2024 : l’organisation de la cérémonie d’ouverture sur la Seine saluée Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL