Jeux Olympiques : l'équipe de France dévoile son nouvel emblème

Un coq modernisé regardant "la victoire en face." Les objectifs sont clairs pour l'équipe de France olympique et paralympique à moins de trois ans des Jeux de Paris 2024. Depuis ce lundi 4 octobre, les Bleus ont un nouvel emblème qui doit les emmener vers le succès. Ce nouveau blason qui représente un coq de face, avec une flamme, se décline en tricolore ou en monochrome, et apparaîtra sur les tenues officielles des sélectionnés olympiques et paralympiques.

Il a été présenté dans l'usine de l'équipementier Le Coq Sportif à Romilly-sur-Seine dans Aube, en même temps qu'une grande partie de la délégation française olympique et paralympique qui participera aux Jeux d'hiver de Pékin en février prochain. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO 2024 de Paris, a salué "la continuité" avec le coq, élaboré avec la collaboration du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF).

"Il est l'emblème depuis 1920", a-t-il rappelé, décrivant "le nouveau bec en V, en forme de victoire" ainsi que "ses yeux qui montrent une forme de détermination" et "le symbole de la flamme" des Jeux qui veut "dire unité, paix". "Je continue de penser de manière ferme qu'il y a des grands symboles qui appartiennent au sport, à la France, je pense au bleu-blanc-rouge, à la Marseillaise, au drapeau national, à la flamme", a-t-il expliqué ensuite à l'AFP. Cet emblème est accompagné du slogan "la victoire en face".