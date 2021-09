Paris 2024 : dates, âge, profil, missions... Comment devenir l'un des 45.000 volontaires

45.000 volontaires vont être recrutés pour contribuer à la bonne organisation des Jeux de Paris 2024, précisément 31.500 pour les Jeux Olympiques et 13.500 pour les Jeux Paralympiques. Pour postuler, il faudra avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024, mais il n'y a pas de limite d'âge : les organisateurs espèrent d'ailleurs battre le record de Tokyo, où le doyen des bénévoles avait 91 ans.

Y aura-t-il un profil type ? Non, comme l'explique Michaël Aloïsio le directeur de cabinet du Comité d'organisation des JO. "C'est un programme qui doit nous permettre de recruter toute la diversité des gens qu'on a envie d'embarquer. Vous êtes étudiant, vous êtes retraité, vous êtes salarié (on a déjà beaucoup de demandes de gens qui veulent poser leurs congés pour être volontaires pour les Jeux)... Il n'y a pas de profil type. Venez en tant que volontaire vivre une aventure extraordinaire à nos côtés".

Quand au panel des missions, il sera large. Il y en a 75 en tout, de quoi trouver sa place : accueil des athlètes ou du public, soutien aux services médicaux pour les premiers secours, ou encore être l'une des petites mains indispensables à la bonne tenue des épreuves. Par exemple, en natation pour déplacer les paniers où les compétiteurs déposent leur survêtement.

Inscriptions à partir de février 2023

Forcément les territoires concernés par l'accueil des épreuves seront favorisés pour le recrutement. La plateforme pour déposer sa candidature sera ouverte en février 2023, après une campagne média à l'automne 2022. Aucune compétence spécifique ne sera demandée et une petite formation sera délivrée. Tous les Français âgés de plus de 18 ans peuvent se manifester, mais le Cojo compte aussi sur 3 à 5% d'étrangers et vise la parité.