publié le 29/01/2017 à 16:30

Rien ni personne n'a pu arrêter cette incroyable équipe de France durant ce Mondial 2017. Elle est devenue championne du monde grâce à sa victoire contre la Norvège 33 à 26, dimanche 29 janvier. Deux ans après le succès au Qatar, le trophée reste en France. Seize ans après le triomphe des "Costauds", les Bleus ont réussi à remporter une nouveau titre planétaire à domicile et ont amélioré le record absolu dans cette compétition après leurs succès en 1995, 2001, 2009, 2011, 2015.



Neuf matches, neuf victoires ! Les Bleus ont réalisé un tournoi parfait, à l'image de leur deuxième mi-temps. La rencontre avait mal démarré pour la France. La Norvège jouait la première finale de son histoire mais n'est pas arrivée sur le parquet de l'AccorHotel Arena en victime expiatoire. La France a couru après le score durant toute la première période, ne prenant l'avantage qu'à la 30e minute.

Elle est rentrée aux vestiaires avec un but d'avance et un avantage psychologique non négligeable. Dès le début de la seconde période, les "Experts" ont pris le large menant de cinq buts dès la 36e minute de jeu. Un avantage que les Nordiques n'ont jamais réussi à rattraper malgré Bergerud, leur gardien, très en forme ce dimanche soir.

Handball 2017 : La France sur le toit du Monde

Vincent Gérard impérial

Mais la France avait, elle aussi, un grand gardien. Thierry Omeyer était titulaire au coup d'envoi, sans plus de réussite que lors de la demi-finale face à la Slovénie, jeudi 26 janvier. Didier Dinart, l'entraîneur français, a donc pris ses responsabilités en faisant entrer Vincent Gérard dès la 10e minute. Le gardien numéro deux des Bleus a réalisé un match incroyable. Plus de 40% de tirs arrêtés pour lui dans cette finale. De l'autre côté du terrain c'est Nikola Karabatic qui a été décisif. Solide en défense par ses contres, il a mené le jeu français et tenu son rang de leader d'équipe.



Cette victoire est donc le sixième titre mondial remporté par l'équipe de France de handball. La septième médaille d'or toutes compétitions confondues depuis 2008. Après l'échec en finale des J.O. de Rio, les Bleus se sont relevés, six mois plus tard, pour aller chercher ce titre. Peut-être le dernier de la génération Omeyer-Narcisse-Guigou, le premier des Ludovic Fabregas, Nédim Rémili et Kentin Mahé.

Revivez le film de la finale :

19h02 - LA FRANCE EST CHAMPIONNE DU MONDE !



19h01 - La salle est debout, les Norvégiens n'y croient plus !



19h00 - Karabatic marque, la France se dirige vers le titre de champion du monde.



18h59 - Le score est de 32-25 et il reste trois minutes de jeu.



18h58 - Vincent Gérard se met à intercepter les attaques adverses à 10 mètres de ses buts. Il est en feu !



18h56 - Gullerud marque une contre-attaque pour la Norvège.



18h54 - Sorhaindo marque, Gérard stoppe. 32-24. Temps-mort demandé par Dinart.



18h53 - Gérard d'un côté, Karabatic de l'autre, tout réussi aux "Experts". 31-24, la victoire se dessine.



18h52 - Vincent Gérard sort une parade de plus. 40% de tirs arrêtés pour lui. 30-23.



18h51 - Karabatic fait tout. Il marque le 30e but français.



18h50 - Quel contre de Nikola Karabatic ! 29-23, il reste 10 minutes de jeu.



18h46 - + 6 pour la France grâce à Rémili. Didier Dinart exulte. Temps-mort norvégien.



18h45 - Fabregas marque sur une magnifique passe de Porte. Un Norvégien prend deux minutes sur l'action.



18h44 - Bergerud pour une nouvelle parade sur un boulet de canon de Rémili. Il tient la Norvège à lui seul.



18h43 - Kentin Mahé remporte son duel au jet de sept mètres, 26-22.



18h42 - Narcisse obtient un jet de sept mètres pas forcément mérité, ce qui a le don de rendre furieux le coach norvégien.



18h41 - Karabatic revient sur le parquet, il reste 15 minutes de jeu.



18h40 - Myrhol marque sur une attaque rapide, 25 -22.



18h39 - La Norvège manque un Kung-Fu et réclame une faute non sifflée.



18h38 - Petite échauffourée entre Narcisse et ses adversaires. Sans conséquence, la tension est vite redescendue.



18h37 - Bergerüd repousse un face-à-face avec Ludovic Fabregas. Il garde son équipe dans le coup grâce à sa douzième parade.



18h36 - Fabregas marque, Tönnesen lui répond, 25-20.



18h34 - Sorhaindo, parfaitement servi par Nguessan, marque le but du +5. 24-19, 40e minute de jeu.



18h33 - Passage en force de la Norvège, les Bleus à l'attaque pour reprendre cinq buts d'avance.



18h32 - Jöndal marque le premier but de la seconde période norvégienne.



18h31 - Les Bleus sont bien plus efficaces et agressifs en défense. 23-18.



18h30 - Valentin Porte pour une roucoulette magnifique !



18h28 - Bergerüd met Narcisse en échec, 22-18 toujours, 35e minute de jeu.



18h27 - Guigou donne quatre buts d'avances à la France. L'AccorHotel Arena est debout, les Norvégiens en plein doute. Temps-mort pour eux.



18h26 - Le match reprend son intensité initiale, 21-18, Rémili pour le dernier but français.



18h25 - Narcisse marque dans la foulée. +3 pour les Bleus qui reprennent fort !



18h24 - Michaël Guigou marque le premier but de la seconde période. Vincent Gérard à la parade.



18h23 - Début de la seconde période.



18h08 - Incroyable fin du premier acte. Les Bleus ont été mené durant les 29 premières minutes du match face à des efficaces Norvégiens mais ont pris l'avantage au score dans la dernière seconde. Un dernier but qui peut être important mentalement. 18-17.



18h08 - La France et Porte marquent juste avant la pause et repartent au vestiaire avec un but d'avance.



18h07 - Karabatic marque tout en puissance. Il ne reste que quelques secondes de jeu en première période.



18h07 - La Norvège marque, 16-17.



18h06 - Gérard et Mahé ! Le même duo, chacun de son côté, permet à la France d'enfin égaliser.



18h04 - Mahé marque un jet de sept mètres et remet la France à -1. Temps-mort pour la Norvège. Il reste deux minutes à jouer.



18h03 - Gérard sort les muscles et réalise sa deuxième parade de suite.



18h03 - La première marseillaise spontanée descend des tribunes de l'AccorHotel Arena.



18h02 - La France attaque sans gardien de but. Attention à ne pas perdre la balle.



18h02 - Vincent Gérard réalise une parade sur l'ailier gauche adverse.



18h02 - Narcisse en puissance, 14-16.



18h01 - Myrhol remet la Norvège à 3.



17h59 - Premier deux minutes infligé aux Français et à Ludovic Fabregas.



17h58 - Luc Abalo marque son premier but. 13-15, 24e minute de jeu.



17h58 - Les Nordiques réalisent une bien meilleure première période que les Bleus.



17h58 - Daniel Narcisse marque mais la Norvège répond tout de suite.



17h56 - La Norvège prend trois buts d’écarts. La France n'arrive pas à recoller au score. 11-14.



17h55 - Porte tire sur les montants. La balle est perdue.



17h54 - Sagosen marque son premier but du match.



17h53 - Valentin Porte marque sur une attaque rapide. 11-12, 19e minute de jeu.



17h52 - Dans la foulée la Norvège reprend deux buts d'avance.



17h52 - Les Bleus n'en profitent pas et reste à -1.



17h51 - Jöndal manque son lob sur Gérard.



17h51 - Rémili marque en deux temps, 10-11 pour la Norvège.



17h49 - Didier Dinart demande son premier temps-mort. Les Bleus sont embêtés par des Norvégiens au niveau de l’événement.



17h48 - Le jeu s’accélère, 9-11.



17h48 - Vincent Gérard a remplacé Thierry Omeyer dans le but français.



17h47 - Hansen envoie un boulet de canon sous la barre d'Omeyer. -3 pour les Bleus, 7-10, 15 minute de jeu.



17h46 - Jet de sept mètres manqué par Guigou.



17h45 - Hansen pour le 9e but norvégien, 13e minute de jeu.



17h45 - Cédric Sorhaindo marque le premier but de son match.



17h44 - Les attaquants norvégiens sont en forme, 6-8.



17h44 - But de Guigou sur... un jet de sept mètres. 6-7.



17h43 - Jöndal remet la France à -2.



17h41 - Karabatic obtient un nouveau jet de sept mètres transformé par Michaël Guigou. 5-6 en faveur de la Norvège.



17h41 - La Norvège prend deux buts d'écarts, 4-6.



17h39 - Les Norvégiens reprennent un but d'avance.



17h38 - Rémili en profite pour signer son premier but. 4-4.



17h38 - Première expulsion temporaire de deux minutes pour Tönnesen.



17h37 - Sagosen donne l'avantage à la Norvège, 4-3.



17h37 - Karabatic répond à Jöndal, 3-3.



17h36 - Il y a beaucoup d'intensité dans cette finale.



17h34 - Deuxième jet de sept mètres de Mahé mais il est manqué. 2-2.



17h33 - Kentin Mahé marque un jet de sept mètres 2-1 pour les Bleus, 2e minute de jeu.



17h33 - Dans la foulée Thierry Omeyer réalise son premier arrêt.



17h32 - Karabatic se rachète et égalise.



17h31 - Nikola Karabatic manque son premier tir contrairement aux Norvégiens. 0-1.



17h30 - Le coup d'envoie est donné. Premier ballon d'attaque pour la France.



17h29 - Place désormais à la Marseillaise reprise par les 18.000 spectateurs.



17h27 - L'hymne national norvégien résonne dans l'AccorHotel Arena.



17h19 - Le 7 de départ de la France : Omeyer, Narcisse, Rémili, Karabatic, Guigou, Fabregas, Porte.



16h55 - La Norvège va disputer sa première finale d'un Mondial de handball. Les Bleus sont grands favoris.



16h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette finale des Mondiaux 2017 de handball. L'équipe de France affronte à la Norvège à partir de 17h30.