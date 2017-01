MINUTE PAR MINUTE - Invaincus lors de leur six premiers matches, les "Experts" visent une place en demi-finale de "leur" Mondial, mardi 24 janvier au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

Crédit : Alain Coudert/sportsvisio/SIPA Michaël Guigou avec les Blues lors de ce Mondial 2017

par Gregory Fortune publié le 24/01/2017 à 18:00

Comme on se retrouve. 16 ans après le triomphe des "Costauds" à Paris-Bercy contre la Suède en finale (28-25 après prolongation), les handballeurs français retrouvent la sélection scandinave, en plein renouveau, au stade des quarts. Après l'élimination surprise du Danemark, champion olympique en titre, et de l'Allemagne, championne d'Europe, les Bleus ont presque un boulevard devant eux puisqu'ils affronteraient ensuite la Slovénie ou le Qatar.



Presque, parce qu'il faudra d'abord écarter une équipe revancharde, jeune, dynamique et décomplexée. Impitoyable avec la Biélorussie (41-22) en 8es, 2e de son groupe au premier tour après avoir tenu tête au Danemark, la Suède est en plein boum et tient à se racheter par rapport aux Jeux de Rio (4 défaites, 1 victoire en poule).



Si les protégés du jeune entraîneur islandais Kristjan Andresson n'ont pas l'expérience des Nikola Karabatic, Michaël Guigou, Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, ils disposent de solides arguments : une défense difficile à franchir, deux bons gardiens complémentaires et un meneur de jeu, Jim Gottfridsson, capable de faire briller ses partenaires et de prendre ses responsabilités en attaque (8/8 contre la Biélorussie).

Le film de la soirée :

19h33 - N'Guessan trouve enfin la faille. 14-15 en faveur des jaunes. 28e minute.



19h32 - Les Bleus n'ont plus marqué depuis plus de 4 minutes.



19h30 - Le public entonne une Marseillaise... et obtient un arrêt d'Omeyer. Pas de +2 pour la Suède. Temps mort.



19h29 - Karabatic échoue sur Appelgren. Et Nilsson est efficace. Les Suédois passent devant pour la 1re fois. 13-14. 25e.



19h28 - Gottfridsson égalise à 13-13.



19h27 - Les Suédois sont revenus à -1 et se procurent une balle d'égalisation.



19h26 - Fabregas provoque l'exclusion temporaire de Zachrisson. Dans la foulée, Abalo marque lui aussi son 1er but. 13-11.



19h25 - Nilsson trouve à nouveau la lucarne d'Omeyer. 12-11.



19h24 - Karabatic ouvre son compteur. 12-10



19h23 - Le tir de N'Guessan est repoussé et les Suédois reviennent à -1. 11-10. 21e minute.



19h22 - Tir trop excentré de l'ailier droit suédois. Nouvelle balle de +3 en faveur des Bleus.



19h22 - Sorhaindo prend 2 minutes d'exclusion.



19h20 - La voilà la parade attendue d'Omeyer. Mais derrière Karabatic tire au dessus, de loin.



19h19 - Les Suédois reviennent à -1, 10-9, mais concèdent un penalty et vont encore se retrouver en infériorité. C'est au fond grâce à Mahé. 11-9.



19h18 - Parade qui évite le +3 en faveur des Bleus.



19h17 - 1er temps mort, provoqué par le sélectionneur de la Suède.



19h16 - Valentin Porte provoque son défenseur, passe et trompe le gardien suédois. 10-8. Les Bleus vont en plus évoluer en supériorité numérique pendant 2 minutes.



19h16 - Pas d'arrêt d'Omeyer sur ce tir de Nilsson. 9-8. Les Suédois restent dans le match.



19h15 - Mahé transforme son penalty et redonne deux longueurs d'avance aux "Experts". 9-7. 14e minute.



19h14 - Gottfridsson trouve la faille, 8-7.



19h13 - Fabregas toujours. 8-6 pour les Bleus.



19h12 - Nilsson encore pour la réduction du score des jaunes. 7-6. 12e minute.



19h11 - Quel missile pleine lucarne de N'Guessan ! 7-5.



19h11 - Nilsson permet aux Suédois de revenir à une longueur. 6-5.



19h10 - Arrêt d'Omeyer et Mahé pour le 6-4.



19h09 - Encore Fabregas à la finition. 5-4. 9e minute.



19h08 - Contre-attaque rondement menée et conclue par Fabregas. 4-3. Mais la Suède réagit encore immédiatement. 4-4.



19h07 - 3-3 après ce but d'Ekberg depuis le côté droit.



19h06 - Porte trouve l'intervalle, les Bleus repassent en tête. 3-2. 5e minute.



19h06 - Un Suédois prend aussi 2 minutes de pénalité pour une faute sur Porte.



19h05 - Kentin Mahé écope d'une sanction de 2 minutes. Penalty pour la Suède, c'est au dessus.



19h04 - Fabregas redonne l'avantage aux Bleus mais c'est de très courte durée. 2-2.



19h03 - Égalisation suédoise signée Nilsson. 1-1. 3e minute.



19h01 - Premier arrêt du gardien suédois, mais les Bleus récupèrent très vite le ballon et Mahé ouvre le score. 1-0.



19h01 - C'est parti pour cette première période de 30 minutes. Les Bleus ont donné le coup d'envoi.



18h57 - Début de La Marseillaise, reprise par une très large partie des 28.000 spectateurs.



18h56 - Place aux hymnes nationaux en débutant par celui de la Suède.



18h51 - Conduits par Thierry Omeyer, les Bleus entrent dans l'arène du stade Pierre-Mauroy, d'habitude réservée aux footballeurs de Lille.



18h49 - Rappelons que deux des favoris au titre mondial sont tombés dès les 8es : le Danemark face à la Hongrie (27-25) et l'Allemagne contre le Qatar (21-20).



18h43 - Dans le groupe D, la Suède a dominé le Bahreïn 33-16, l'Argentine 35-17, le Qatar 36-25 et l'Égypte 33-26. Elle s'est inclinée de deux buts face au Danemark (27-25).



18h37 - Après France-Suède, les deux derniers quarts opposeront donc à 20h45 l'Espagne à la Croatie et la Slovénie au Qatar.



18h31 - C'est terminé entre la Norvège et la Hongrie, victoire de la Norvège 31-28. C'est la première fois que cette nation atteint le dernier carré d'un Mondial chez les messieurs. Demi-finale contre l'Espagne ou la Croatie vendredi 27 janvier.



18h26 - En conférence de presse d'avant-match, le pivot suédois du Paris Saint-Germain Jesper Nielsen a estimé que ce serait du 50/50 entre les siens et les "Experts".



18h19 - Le premier quart de finale oppose la Norvège à la Hongrie depuis 17h. Le score est de 29-20 en faveur des Norvégiens.



18h14 - Dans ce Mondial, les Bleus ont successivement battu le Brésil 31-16, le Japon 31-19, la Norvège 31-28, la Russie 35-24, la Pologne 26-25 (phase de poules), puis l’Islande 31-25 en 8es.



18h08 - Voici le bilan des 10 derniers matches entre la France et la Suède :



2015 - Mondial, 1er tour - France bat Suède 27 à 25

2014 - Euro, tour principal - Suède bat France 30 à 28

2012 - JO, finale - France bat Suède 22 à 21

2012 - JO, 1er tour - France bat Suède 29 à 26

2011 - Mondial, demi-finale - France bat Suède 29 à 26

2009 - Mondial, tour principal - France bat Suède 28 à 21

2008 - Euro, 1er tour - France bat Suède 28 à 24

2003 - Mondial, 2e tour - France bat Suède 30 à 24

2002 - Match amical - France - Suède : 24 - 24

2001 - Mondial, finale - France bat Suède 28 à 25 (a.p.)

Bilan des Français : 8 victoires, 1 nul, 1 défaite



18h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce quart de finale entre la France et la Suède.