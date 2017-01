Le journal de 7h : les Experts s'offrent la finale de leur mondial de handball

REPLAY - Les joueurs de Didier Dinart et Guillaume Gille affronteront la Norvège ou la Croatie dimanche à 17h30.

par Jérôme Chapuis publié le 27/01/2017 à 07:43

Les Experts se sont qualifiés pour la finale du mondial de handball après s'être imposés face à la Slovénie 31-25. Dimanche à Bercy (17h30), ils disputeront leur 13 finale internationale, soit face à la Norvège ou la Croatie. Les Bleus ne sont plus qu'à une marche d'un sixième titre planétaire et imiteront les "Costauds", sacrés à domicile en 2001, s'ils s'imposent dimanche.



Ni la Norvège ni la Croatie ne représentent un obstacle insurmontable. Nikola Karabatic et sa troupe ont battu les Nordiques en phase de poule à Nantes (31-28). Et ils n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers matches couperets face à la Croatie depuis les Jeux de Pékin (2008), année de l'avènement des "Experts". Deux jours après le succès au forceps (33-30) contre la Suède renaissante en quart, les tenants du titre ont assumé leur statut de grandissimes favoris face à la sélection des Balkans, malgré quelques scories en attaque.



Ils ont mené de bout en bout ce match. En première période, le bon travail de Vincent Gérard dans la cage, titularisé - pour la première fois - à la place de Thierry Omeyer a pesé. Aux avants-postes, l'efficacité de Valentin Porte (4 buts en vingt minutes) et les contre-attaques bien négociées de Kentin Mahé ont fait le reste. L'écart aurait pu être plus conséquent si Dolenec n'avait pas fait front (5 buts). Quand les Slovènes sont revenus à deux longueurs (16-14), Karabatic et Narcisse ont remis de l'ordre et Nedim Remili a encore fait parler la poudre à neuf mètres pour assurer le succès français.

- Hier soir sur TF1, François Fillon a exclu de renoncer à la présidentielle sauf s'il est mis en examen. Le candidat a défendu sa femme soupçonnée d'emploi fictif. "Elle travaille pour moi depuis longtemps. (...) Son travail est réel. Il n'y a pas le moindre doute. Elle a travaillé comme assistante parlementaire pour moi pendant des années", a-t-il affirmé.



- Les deux candidats à la primaire de la gauche se sont affrontés par meetings interposés hier soir, seulement séparés par le bois de Vincennes. Manuel Valls était à Alfortville et Benoît Hamon à Montreuil.



- Theresa May sera le premier dirigeant étranger à être reçu par Donald Trump, ce vendredi. Devant les Républicains à Philadelphie, la première ministre britannique a invité les Américains à se méfier de Vladimir Poutine. "Coopérez, mais prenez garde", a-t-elle conseillé.



- Le président mexicain, Enrique Peña Nieto, a décidé d'annuler sa visite prévue à Washington la semaine prochaine, dénonçant la volonté de Donald Trump de construire un mur à la frontière, aux frais du Mexique. Payer pour le mur "n'est pas négociable", a affirmé le ministre mexicain des Affaires étrangères.



- Les 4x4 et les petits modèles restent en tête du classement des voitures les plus volées en France.



- Le verglas est l'invité surprise avant le redoux qui arrive. La vigilance orange est levée en Haute-Loire, mais reste en vigueur en Lozère et en Ardèche.



- Le Conseil constitutionnel a censuré, pour des raisons de forme, le refus des violences corporelles des parents envers les enfants, telles la fessée, inscrit dans la loi Égalité et citoyenneté mais qui avait été contesté par des sénateurs du parti Les Républicains.



- Patrice Evra pourrait être aligné face à Montpellier ce soir au Vélodrome, 24 heures après avoir été présenté à la presse.