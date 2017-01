Nikola Karabatic a "toujours voulu être le meilleur"

INVITÉ - La star du handball mondial et de l'équipe de France est notre invitée, à deux jours du début du championnat du monde en France.

Les Bleus démarreront leur championnat du monde contre le Brésil mercredi. "On saura vite si on a le niveau pour aller plus loin, mais ce qu'on veut c'est gagner ce tournoi" nous déclare Nikola Karabatic. Une compétition qui va marquer un tournant, puisque l'emblématique entraîneur Claude Onesta, s'il est toujours le manager de l'équipe, a laissé la place à Didier Dinart et Guillaume Gille à la tête des Experts. "Cela va amener un vrai changement, une vraie évolution" selon Nikola Karabatic.



Championne du monde en titre et meilleure équipe de ces dix dernières années, la France sera l'équipe à battre lors de cette compétition disputée sur ses terres : "ce n'est pas pesant, mais cela motive les adversaires et rend les matchs difficiles. On a habitué nos fans à ramener des médailles d'or". Celui qui aurait pu jouer pour la Croatie ou la Serbie, pays d'origine de ses parents, se déclare particulièrement fier de jouer pour la France, ce qui constitue "un rêve" pour lui.



Revenu jouer dans l'hexagone, au PSG, Nikola Karabatic avoue que la France lui manquait lorsqu'il évoluait dans les plus grands clubs européens comme Kiel ou Barcelone : "j'aime la France, j'ai joué dans les plus grands clubs étrangers mais dès que j'ai eu l'opportunité, je suis revenu jouer ici". Interrogé sur ce qui lui permet de garder sa motivation après avoir tout gagné, il cite le besoin de "prendre du plaisir sur le terrain, de gagner des titres pour mes coéquipiers et pour mon fils de neuf mois".