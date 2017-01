EN DIRECT - Handball 2017 : suivez France-Slovénie en live commenté

MINUTE PAR MINUTE - Les "Experts" ne sont plus qu'à deux marches d'un sixième sacre mondial, le deuxième à domicile. Coup d'envoi de leur demi-finale à 21h00, jeudi 26 janvier à Paris.

L'obstacle suédois franchi grâce à une fin de match tonitruante, le Danemark et l'Allemagne rentrés à la maison, tous les ingrédients semblent réunis pour que la finale du Mondial 2017 propose un grand classique du handball : France-Croatie. Il ne faut toutefois pas mésestimer les deux autres demi-finalistes, une Norvège en plein essor et une Slovénie sur la voie ascendante depuis les Jeux de Rio.



Ce match entre la "Suisse des Balkans" et les Bleus est le troisième en moins de trois semaines. Les deux précédents, amicaux, ont tourné en faveur des hommes de Didier Dinart, lors de la préparation, à Toulouse (29-27) puis Montpellier (33-26). Alors facile ? Au niveau de l'expérience et du palmarès, il n'y a pas photo. La Slovénie n'a remporté qu'une médaille - en argent - dans sa jeune histoire, à domicile lors de l'Euro 2004, alors que les Français ont gagné sept des onze dernières grandes compétitions.



Elle peut néanmoins s'appuyer sur un noyau dur habitué à la Ligue des champions. Parmi les meilleurs éléments de l'équipe, les gauchers de Montpellier Jure Dolenec et Vid Kavticnik qui connaissent le jeu français sur le bout des doigts ; l'arrière gauche Borut Mackovsek et le pivot Matej Gaber ont également joué dans l'Hérault. Enfin, son sélectionneur, le Monténégrin Veselin Vujovic, meilleur joueur du monde en 1988, a profité de ce Mondial pour aguerrir une jeune génération talentueuse, à l'image de l'ailier droit Blaz Janc (20 ans).

20h38 - La dernière breloque des Slovéniens remonte à l'Euro 2004. Ils y avaient récolté la médaille d'argent.



20h31 - Dans ce Mondial, les Bleus ont successivement battu le Brésil 31-16, le Japon 31-19, la Norvège 31-28, la Russie 35-24, la Pologne 26-25 (phase de poules), puis l’Islande 31-25 en 8es et enfin la Suède 33-30 en quart de finale. Sept matches, sept victoires.



20h25 - Après avoir joué leurs matches de poule à Nantes et leurs huitième et quart de finale à Lille, la France retourne à l'AccorHotel Arena de Paris pour ce match face à la Slovénie. 15.700 spectateurs sont attendus ce soir.



20h18 - En préparation de ce Mondial, les Bleus ont affronté deux fois la Slovénie pour deux victoires amicales (29-27 et 33-26).



20h12 - L'autre demie-finale de ce Mondial 2017 oppose la Norvège à la Croatie. Le match aura lieu le vendredi 27 janvier 2017 à Paris (20h45).



20h07 - Voici les dix derniers affrontements entre la France et la Suède



2017 - Amical - France bat Slovénie 33 à 26

2017 - Amical - France bat Slovénie 29 à 27

2015 - Mondial (1/4) - France ba Slovénie 32 à 23

2014 - Golden League - Slovénie bat France 27 à 26

2012 - Euro (tour principal) - France bat Slovénie 28 à 26

2012 - Euro (tour principal) - France bat Slovénie 37 à 28

2007 - Mondial (2e tour) - France bat Slovénie 33 à 19

2006 - Euro (2e tour) - France bat Slovénie 34 à 30

2005 - Mondial (2e tour) - France - Slovénie 26-26

2004 - Euro (2e tour) - Slovénie bat France 27 à 22

Bilan des Français: 7 victoires, 1 nul et 2 défaites

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette seconde demi-finale des Mondiaux 2017 de handball.