Mondial 2017 de handball en France : le calendrier complet

PROGRAMME - Le 25e championnat du monde masculin de handball se déroule du mercredi 11 au dimanche 29 janvier de Villeneuve-d'Ascq à Montpellier en passant par Paris, Albertville, Nantes, Rouen, Metz et Brest.

Crédit : PASCAL GUYOT / AFP Rok et Koolette, les deux mascottes des Mondiaux 2017 de handball

par Gregory Fortune , Luca Dangréaux publié le 10/01/2017 à 06:30

16 ans après le sacre des "Costauds", l'équipe de France de handball va tenter à partir de mercredi 11 janvier à Paris de remporter un deuxième titre de championne du monde à domicile, le sixième de son histoire. Il y a encore un an, Nikola Karabatic et sa bande détenaient encore tous les titres (Euro, Mondial, JO). Sur les parquets français, il s'agira aussi de batailler pour conserver la dernière de leur couronne. Claude Onesta ayant pris du recul, la sélection française a été confiée au tandem Didier Dinart-Guillaume Gille.





Au premier tour, les Bleus retrouveront dans le groupe A le Brésil, la Pologne, le Japon, la Russie et la Norvège. Tous les matches se disputeront à Nantes, exceptée le France-Brésil en ouverture, à Paris-Bercy. Le groupe B (Espagne, Islande, Slovénie, Tunisie, Macédoine, Angola) se réunit à Metz, le C (Allemagne, Hongrie, Croatie, Chili, Bélarus, Arabie Saoudite) à Rouen, le D (Qatar, Égypte, Danemark, Bahreïn, Suède, Argentine) dans la capitale.





Les 8es de finale (21 et 22 janvier) et les quarts (24 janvier) se dérouleront à Paris, Villeneuve d'Ascq, Albertville et Montpellier, les quarts, les demies (26 et 27 janvier), le match pour la 3e place (28 janvier) et la finale (29 janvier) à l'AccorHotels Arena, nouvelle appellation de l'ancien POPB. Brest accueillera la "Coupe du Président", une consolante pour les équipes classées 5e et 6e de chaque poule.



Il y a deux ans au Qatar, la France avait dominé le pays hôte en finale du 24e championnat du monde (24-22). Depuis, les Bleus ont terminé 5es de l'Euro 2016 en Pologne après des revers contre les Polonais au 1er tour puis les Norvégiens au 2nd. Aux Jeux de Rio, le Danemark a mis fin à leur domination olympique (sacres en 2008 et 2012) en finale (28-26).

Mondial 2017 : le programme complet :

Phase de poules :



Mercredi 11 janvier :

20h45 : France - Brésil (groupe A)



Jeudi 12 janvier :

14h00 : Slovaquie - Angola (groupe B)

17h45 : Macédoine - Tunisie (groupe B)

17h45 : Russie - Japon (groupe A)



20h45 : Pologne - Norvège (groupe A)

20h45 : Espagne - Islande (groupe B)



Vendredi 13 janvier :

14h00 : Biélorussie - Chili (groupe C)

14h00 : Qatar - Égypte (groupe D)

17h45 : Japon - France (groupe A)

17h45 : Suède - Bahrein (groupe D)

17h45 : Allemagne - Hongrie (groupe C)

20h45 : Danemark - Argentine (groupe D)

20h45 : Croatie - Arabie Saoudite (C)



Samedi 14 janvier :

14h45 : Brésil - Pologne (groupe A)

14h45 : Islande - Slovaquie (groupe B)

17h45 : Norvège - Russie (groupe A)

17h45 : Tunisie - Espagne (groupe B)

20h45 : Angola - Macédoine (groupe B)

20h45 : Hongrie - Croatie (groupe C)

20h45 : Égypte - Danemark (groupe D)



Dimanche 15 janvier :

14h45 : Islande - Tunisie (groupe B)

14h45 : Chili - Allemagne (groupe C)

14h45 : Argentine - Suède (groupe D)

17h45 : France - Norvège (groupe A)

17h45 : Bahrein - Qatar (groupe D)

20h45 : Brésil - Japon (groupe A)

20h45 : Arabie Saoudite - Biélorussie (groupe C)



Lundi 16 janvier :

17h45 : Slovaquie - Macédoine (groupe B)

17h45 : Hongrie - Chili (groupe C)

17h45 : Égypte - Bahreïn (groupe D)

20h45 : Pologne - Russie (groupe A)

20h45 : Espagne - Angola (groupe B)

20h45 : Croatie - Biélorussie (groupe C)

20h45 : Danemark - Suède (groupe D)



Mardi 17 janvier :

14h00 : Norvège - Brésil (groupe A)

17h45 : Pologne - Japon (groupe A)

17h45 : Slovaquie - Tunisie (groupe B)

17h45 : Allemagne - Arabie Saoudite (groupe C)

17h45 : Qatar - Argentine (groupe D)

20h45 : Russie - France (groupe A)

20h45 : Angola - Islande (groupe B)



Mercredi 18 janvier :

14h00 : Arabie Saoudite - Hongrie (groupe C)

14h00 : Argentine - Égypte (groupe D)

17h45 : Biélorussie - Allemagne (groupe C)

17h45 : Danemark - Bahreïn (groupe D)

20h45 : Macédoine - Espagne (groupe B)

20h45 : Croatie - Chili (groupe C)

20h45 : Suède - Qatar (groupe D)



Jeudi 19 janvier :

14h00 : Russie - Brésil (groupe A)

14h00 : Tunisie - Angola (groupe B)

17h45 : France - Pologe (groupe A)

17h45 : Macédoine - Pologne (groupe B)

20h45 : Japon - Norvège (groupe A)

20h45 : Espagne - Slovaquie (groupe B)



Vendredi 20 janvier :

14h00 : Chili - Arabie Saoudite (groupe C)

14h00 : Bahrein - Argentine (groupe D)

17h45 : Allemagne - Croatie (groupe C)

17h45 : Suède - Égypte (groupe D)

20h45 : Biélorussie - Hongrie (groupe C)

20h45 : Qatar - Danemark (groupe D)



Huitième de finale



Samedi 21 janvier :

16h00 : 1er gr. B - 4e gr. A

18h00 : 1er gr. A - 4e gr. B

20h45 : 3e gr. B - 2e gr. A

20h45 : 3e gr. A - 2e gr. B



Dimanche 22 janvier :

16h00 : 3e gr. D - 2e gr. C

16h00 : 3e gr. C - 2e gr. D

18h00 : 1er gr. D - 4e gr. C

20h45 : 1er gr. C - 4e gr. D



Quarts de finale mardi 24 janvier à 16h00, 18h00 et 20h45



Demi-finales le jeudi 26 et vendredi 27 janvier à 20h45



Match pour la troisième place samedi 28 janvier 20h45



Finale le dimanche 29 janvier à 17h45