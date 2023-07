La Coupe du monde de rugby doit se tenir du 8 septembre au 28 octobre à Saint-Denis. Si l'on sait déjà que le match d'ouverture va opposer la France à la Nouvelle-Zélande, plusieurs détails concernant la cérémonie d'ouverture ont été dévoilés, où plus de 30 invités et personnalités, ainsi que 200 bénévoles, vont participer. C'est notamment l'acteur Jean Dujardin qui en sera le chef d'orchestre.

Co-écrite par Jean Dujardin, grand amateur de ce sport, avec le concepteur de spectacles Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey de l'Endroit, la cérémonie débutera à 20h00 au Stade de France, où le coup d'envoi du match entre le XV de France et les All Blacks sera donné à 21h15.

Les organisateurs de la cérémonie ont précisé dans un communiqué que Jean Dujardin mais aussi l'acteur Philippe Lacheau, le chef Guy Savoy et la danseuse étoile Alice Renavand vont se mettre en scène, avec l'objectif de célébrer "la France et sa culture dans une performance théâtrale en direct". Le but est aussi de mettre en lumière "le savoir-faire et l'art de vivre français, son riche héritage et sa passion pour le sport, tout en commémorant le bicentenaire du rugby."

