Rugby : qui est Florian Grill, le nouveau président de la Fédération française ?

Le rugby français a un nouveau patron, à trois mois de la Coupe du monde organisée en France. Florian Grill a été élu mercredi 14 juin à 58,14% par les quelque 1.900 clubs français, après des mois de crise marqués par la démission de Bernard Laporte en janvier dernier. Cet homme d’affaires de 57 ans est un opposant de longue date de l’ancien président de la Fédération française de rugby (FFR), dont il a régulièrement critiqué les méthodes.

Mais Florian Grill, actuel président de la ligue Île-de-France, ne pourra pas tourner d’un revers de main l’ère Laporte. Car le nouveau patron de la FFR ne possède pas la majorité au sein du bureau fédéral, l’organisme qui gère la vie de la fédération. Les partisans de Bernard Laporte, largement majoritaires, pourront donc faire barrage à ses propositions.

Un opposant de longue date

Florian Grill, 57 ans, n’a pas de passé de joueur professionnel. Il a joué dans sa jeunesse au PUC (Paris université club) et a participé à quelques matches avec son école d’HEC. Avec cette élection, le nouveau patron du rugby français est en poste jusqu'à fin 2024, le temps d'achever le second mandat, interrompu, de Laporte. Le siège est en effet vacant depuis le départ le 27 janvier de l’ancien entraîneur du XV de France, après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis. Un président par intérim avait ensuite été nommé pour gérer les affaires courantes.



Florian Grill n’avait pas attendu ces soubresauts judiciaires pour s’opposer à Bernard Laporte et ses partisans. Le leader de l’opposition avait dit vouloir "reconstruire le rugby par la base", dans un entretien à l’AFP avant l’élection. "Les Antoine Dupont, les Greg Alldritt... Ils viennent tous de petits clubs. C'est très important d'avoir ce maillage", avait-il souligné, tout en mettant en avant son expérience de "chef d'entreprise rationnel et raisonnable". Il avait également dit vouloir "retrouver de la crédibilité à l'international", après les "affaires" ayant touché Bernard Laporte et Claude Atcher, l'ancien patron du comité d'organisation du Mondial 2023 visé par une enquête pour harcèlement moral.

Un président qui devra cohabiter

Mais Florian Grill ne pourra pas diriger la Fédération française de rugby comme il l’entend. Fin mai, onze des douze sièges vacants (sur 40 au total) du bureau fédéral avaient bien été remportés par la liste d'opposition. Mais le "gouvernement" du rugby français est encore largement aux mains des partisans de Bernard Laporte, un fait rare dans les fédérations sportives. Florian Grill devra donc cohabiter pour espérer mettre à exécution ses propositions.



Avant le vote, il avait proposé une "main tendue" en cas de victoire à son adversaire Patrick Buisson, pour que ce dernier s'occupe du Mondial (8 septembre - 28 octobre) jusqu'à son terme. "Tout ce qui ira dans l'intérêt général du rugby, on le validera. Si ses propositions sont faites pour détricoter ce qui a été mis en place, ce sera plus compliqué", a prévenu Patrick Buisson. Le plus dur commence pour Florian Grill.

