Coupe du monde de rugby, Tour de France... Le calendrier des grands événements sportifs de 2023

L'année 2022 a été riche sur le plan sportif avec la Coupe du monde au Qatar ou encore les Jeux Olympiques d'hiver du côté de Pékin. Pas de panique, cette année s'annonce aussi prometteuse. Avant d'organiser les prochains JO d'été à Paris en 2024, la France sera, dès 2023, une terre de sport incontournable.

Le pays organisera la Coupe du monde 2023 de rugby. Le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande aura lieu le 8 septembre. La finale se tiendra le 28 octobre. Les fans de l'ovalie auront d'abord un œil sur le tournoi des Six Nations (4 février - 18 mars) et sur le Top 14 (dont la finale aura lieu le 17 juin).

La 110e édition du Tour de France se déroulera du 1er juillet au 23 juillet. Le peloton de la Grande Boucle partira de Bilbao avant une arrivée, comme le veut la tradition, sur l'avenue des Champs-Élysées. La semaine suivante, le vélo sera encore à l'honneur avec le Tour de France Femmes.

Du tennis, du basket et du ski dans l'Hexagone

Du 28 mai au 11 juin, les meilleurs joueurs et joueuses de la planète tennis seront du côté de la Porte d'Auteuil pour le tournoi de Roland-Garros. Paris accueillera une rencontre de NBA (19 janvier), les Mondiaux de ski alpin auront lieu à Courchevel et à Méribel (6 février - 18 février). Pour sa 100e édition, les 24 heures du Mans se dérouleront les 10 et 11 juin prochains.

Le football sera bel et bien au rendez-vous tout au long de cette année 2023. La Ligue des champions reprendra ses droits le 14 février avec le début des huitièmes de finale. Le vainqueur de la plus grande des compétitions européennes sera connu le 10 juin prochain.

Du côté du football français, la 38e journée de Ligue 1 est prévue le week-end du 3 juin. La finale de la Coupe de France se tiendra le 29 mars. Après les hommes en 2022, l'équipe de France féminine disputera la Coupe du monde (20 juillet - 20 août).

Des belles performances pour la France ?

Le handball sera à l'honneur cette année. Le Mondial masculin est prévu dès le mois de janvier (du 11 au 29). Le Championnat du monde féminin sera en fin d'année (30 novembre - 17 décembre). Finaliste des derniers JO à Tokyo, l'équipe de France masculine de basket visera le titre lors de la prochaine Coupe du monde (25 août - 10 septembre).

Du côté des sports automobiles, le départ de la saison 2023 de Formule 1 sera donné à Bahreïn (5 mars). En fin de mois, la MotoGP sera aussi de retour avec le Grand Prix du Portugal (26 mars). Rendez-vous incontournable, le Super Bowl est prévu le 12 février prochain. La chanteuse Rihanna assurera le show lors du très attendu spectacle de la mi-temps.

