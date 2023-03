Ce mercredi 22 mars, Jean Dujardin revient dans les salles obscures avec Sur les chemins noirs, un film adapté du roman éponyme de l'écrivain Sylvain Tesson, dans lequel son personnage entame une introspection en parcourant la France. Invité de RTL ce mardi, l'acteur est revenu sur son expérience de tournage, à la découverte de territoires ruraux et pittoresques.

"La liberté, j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme, qui n'existe que parce qu'il y a une contrainte", estime d'abord le comédien, en comparaison avec son rôle. Car s'il admet prendre volontiers "le chemin de traverse" pour s'évader dès qu'il le peut, Jean Dujardin reconnaît que ce sont les contraintes imposées par son "schéma sociétal" qui lui permettent de goûter de "grands moments".

La star oscarisé pour The Artist a également évoqué ses récentes interviews, dans lesquelles il a martelé "aimer la France" : "On le sent quand on dit : 'J'aime la France', si on n'a pas un maillot de foot, on est un peu suspect, ou c'est récupéré par un mouvement d'extrême droite", a-t-il souligné, pointant certaines reprises de ses déclarations, notamment sur les réseaux sociaux. Toutefois, Jean Dujardin tient à assumer le fond de sa pensée : "Le fait est que […] je l'aime bien et que j'aime le dire. Je ne pense pas que ça fasse du mal", a-t-il encore appuyé.

