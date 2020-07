Ligue 1 : les dates marquantes de la saison 2020/2021

publié le 09/07/2020 à 21:30

C'est désormais officiel, nous connaissons les dates des 38 journées de la saison 2020-2021 de la Ligue 1 Uber Eats. Dès la première journée, le dimanche 23 août, les passionnés pourront se satisfaire du premier choc entre Marseille et Saint-Étienne au stade Vélodrome avant que les Phocéens ne se déplacent dans la capitale pour affronter le Paris Saint-Germain le dimanche 13 septembre, lors de la 3e journée. La deuxième manche de ce Clasico aura lieu le dimanche 7 février, à Marseille.

Considéré par beaucoup comme le "vrai" derby de France, l'affiche entre Lyon et Saint-Étienne aura lieu le dimanche 8 novembre (10e journée) au Groupama Stadium lors de la phase aller puis le dimanche 28 février (27e journée) à Geoffroy-Guichard. Ceux du Nord, entre Lille et Lens, fraîchement promu, auront lieu lors des 7e (17-18 octobre) et 36e journées (8-9 Mai).

Autre match qui ne manque pas d'attirer l'attention, l'Olympico, entre Lyon et Marseille. Les deux équipes se retrouveront dans la capitale des Gaules le 4 octobre (6e journée) puis dans la cité phocéenne, le 24 janvier (21e journée).

Habitués à jouer les premiers rôles en Ligue 1 lors de la dernière décennie, Lyon et Paris s'affronteront dans la capitale le 13 décembre (14 journée) puis au Groupama Stadium le 21 mars (30e journée). Les champions de France en titre parisiens affronteront un autre rival, l'AS Monaco, en Principauté le 3e week-end de novembre (11e journée) puis à Paris, le 21 février.

Le Conseil d’Administration de la LFP a adopté ce jeudi 9 juillet le calendrier des rencontres de la saison 2020/2021



D'autres derbys régionaux à ne pas manquer

Le Stade Rennais, qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine après avoir terminé sur le podium, aura fort à faire dès le début de la saison qu'il débutera sur la pelouse du Losc le samedi 22 août. Mais dans le cœur de ses supporters, l'affiche la plus importante de la saison est sans doute celle face au rival nantais. La première manche de ce derby de l'Ouest aura lieu à La Beaujoire en semaine, le 5 ou 6 janvier (19e journée) avant que la seconde ne se tienne au Roazhon Park le week-end du 10 et 11 avril (32e journée).

Autre derby à forte rivalité régionale, les oppositions entre Montpellier et Nîmes auront lieu à la Mosson le premier week-end d'octobre, lors de la 6e journée puis aux Costières, à la mi-mars, pour le compte de la 29e journée.

Par ailleurs, la Ligue de football professionnel a précisé que cinq journées; la 15e, la 17e, la 18e, la 20e et la 23e, auront lieu en semaine tandis que les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour).