Coronavirus : comment la reprise de l'entraînement s'organise en Ligue 1

publié le 30/05/2020 à 14:32

La reprise se profile pour les clubs de Ligue 1, mais seulement la reprise de l'entraînement. La saison 2019-2020 est définitivement stoppée. L'exercice 2020-2021 devrait débuter le dimanche 23 août. Les joueurs sont néanmoins autorisés à se réathlétiser dès mardi 2 juin, avec un protocole sanitaire évidemment contraignant.

À l'entraînement, ils seront autorisés à se faire des passes, à travailler leur technique sur des ateliers, mais avec le ballon avant le lundi 22 juin c'est à peu près tout. Comme à l'étranger ils devront arriver en tenue, se doucher ensuite chez eux. Mais ce cahier des charges est modifiable suivant les infrastructures, explique Emmanuel Orhant, directeur médical de la Fédération française de football.

"C'est vrai que dans des vestiaires bien organisés, par petits groupes, avec des notions de nettoyage, de désinfection", le protocole pourrait être assoupli, selon le médaillé de la faculté de médecine de Tours. Les tests vont faire leur apparition. Les médecins des équipes sont libres de les pratiquer sur tous les joueurs et sur l'encadrement, ou seulement si quelqu'un présente des symptômes.

"Les joueurs de foot ne seront pas des personnes différentes de monsieur tout le monde, poursuit Emmanuel Orhant. À partir du moment où un joueur sera Covid+, il y aura une enquête pour tester toutes les personnes autour et on verra quels seront les cas contact qui devront être isolés également". Certains médecins confient d'ailleurs en privé être plus inquiets de blessures que par la contamination du virus.