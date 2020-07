Ligue 1 : découvrez le calendrier de la saison 2020-2021

publié le 09/07/2020 à 16:49

Alors que la Ligue 1 est le seul des cinq grands championnats européens à ne pas avoir repris ses droits en raison de la crise du coronavirus, les amoureux français du ballon rond peuvent se réjouir d'en savoir un peu plus sur le calendrier de la prochaine saison. Si la date de reprise, le samedi 22 août et celle de fin, le dimanche 23 mai 2021, étaient déjà connues, on sait désormais quand arriveront les premières grandes affiches.

La ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé le calendrier ce jeudi 9 juillet. Le prochain exercice démarrera tambour battant puisque l'Olympique de Marseille recevra l'AS Saint-Étienne dès la première journée, le dimanche 23 août.

Le début de saison des Phocéens ne sera pas de tout repos puisqu'ils se déplaceront au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain le dimanche 13 septembre lors de la 3e journée et à Lyon, le dimanche 4 octobre, pour le compte de la 6e journée.

Parmi les autres grandes affiches, l'OL accueillera l'ASSE pour le derby lors de la 10e journée, le dimanche 8 novembre avant de se déplacer à Paris le dimanche 13 décembre, lors de la 14e journée. Le PSG, qui débutera sa saison par la réception de Metz, se déplacera lors de la 2e journée chez le promu lensois.

Enfin, les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai pour le match aller et dimanche 30 mai 2021 lors du retour.

Le Conseil d’Administration de la LFP a adopté ce jeudi 9 juillet le calendrier des rencontres de la saison 2020/2021



