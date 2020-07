publié le 09/07/2020 à 16:38

Après une longue interruption, provoquée par le coronavirus, la Ligue des Champions reprendra avec un format modifié à partir du 7 août. Le tirage au sort pour déterminer les confrontations des quarts et demis finales aura lieu à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA, le vendredi 10 juillet à 12h.

L'événement sera transmis sur le site officiel de l'UEFA et sur RTL.fr. Les affiches exactes ne seront cependant pas toutes connues. Si quatre équipes (le PSG, l'Atalanta Bergame, l'Atlético de Madrid et le RB Leipzig) sont d'ores et déjà qualifiées, plusieurs huitièmes de finale retour doivent encore être disputés, dont Lyon-Juventus. Les Lyonnais abordent cette seconde manche avec un léger avantage après avoir remporté le match aller 1-0.

De même, les demi finales seront tirées au sort avant de connaître l'identité des équipes qui accédera au dernier carré, ce qui permettra tout de même aux clubs de connaître les adversaires qui risquent de croiser leur route. À partir des quarts de finale, toutes les rencontres se dérouleront à Lisbonne, sur terrain neutre, en confrontation directe sans match retour. La date et le terrain pour chaque rencontre seront précisés lors du tirage au sort.

Crise sanitaire oblige, le déroulé de la cérémonie sera particulier. Aucun représentant de club ne sera présent et une visioconférence sera mise en place.