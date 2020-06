Arrêt de la Ligue 1 : Maracineanu "n'a pas pris la dimension du sujet", affirme Aulas sur RTL

publié le 01/06/2020 à 08:30

Jean-Michel Aulas ne fléchit pas. Depuis l'arrêt du championnat de football, acté par la LFP le 30 avril dernier en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, le président de l'Olympique Lyonnais fait front et se bat pour une reprise de la Ligue 1, d'autant plus depuis que la plupart des autres championnats européens (Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie), ont repris ou annoncé leur reprise.



Au micro de RTL ce lundi 1er juin, le président de l'OL a soutenu sa position. "Quand on est dans son bon droit et que les choses se passent non seulement de manière anormale, mais totalement différemment de ce qui se passe dans les autres nations, on est en droit d'attendre d'une part du ministère des Sports, mais aussi de la Ligue, une remise en question de ce qui a été fait, parce qu'évidemment ce qui a été fait n'est pas tout à fait correct".

Jean-Michel Aulas a également réagi à l'implication du gouvernement dans le débat de l'arrêt de la Ligue 1. "Je crois qu'il n'est jamais bon de venir se mêler des choses du football. Il y a une Ligue professionnelle qui visiblement n'est pas toujours en harmonie avec la fédération donc je pense qu’effectivement il faut revoir la gouvernance (du football ndlr)".

Aulas "surpris" par les messages de Maracineanu

En conflit avec Roxana Maracineanu sur cet arrêt de la saison de L1, le président de l'Olympique Lyonnais s'est dit "très surpris que la ministre des Sports m'envoie un certain nombre de messages, des remarques acerbes". "J'ai entendu ses propos au Sénat, je pense qu'il y a matière à échanger et à bien s'entendre. Aujourd'hui, visiblement elle n'a pas pris la dimension du sujet qui lui était posé", ajoute t-il.

"Tout le monde lui indique que la solution n'est pas bonne donc il faut vite réunir les partis et décider de reprendre ce championnat comme l'on fait toutes les grandes nations du football", explique Jean-Michel Aulas en précisant qu'il n'appelait "pas du tout" à la démission de Roxana Maracineanu.