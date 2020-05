Les JO de Tokyo pourraient être annulés selon Thomas Bach

publié le 21/05/2020 à 23:31

Et si les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 n'avaient jamais lieu ? L'hypothèse prend de l'ampleur alors que la grande messe du sport a déjà été décalée à l'été prochain, en 2021. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a en effet admis que les Jeux olympiques dans la capitale japonnaise seront annulés s'ils ne se tiennent pas en 2021.

À la fin du mois d'avril, les autorités japonaises avaient déjà laissé entendre cette possibilité avant qu'elle ne soit confirmée par le CIO : "Si la pandémie sévit toujours l'an prochain, les Jeux Olympiques de Tokyo n'auront pas lieu". Thomas Bach a fait savoir à nos confrères de la BBC que "les Jeux ne se feront que dans un environnement sanitaire sécurisé pour tous les participants".

Le président du Comité international olympique a souligné que "nous sommes à un an et deux mois des Jeux" et que "personne ne peut dire ou ne sait comment sera le monde à ce moment-là". Il a également ajouté qu'il était impossible "d'employer éternellement 3.000 ou 5.000 personnes au sein du comité d'organisation" et de "bouleverser chaque année les calendriers des fédérations internationales".