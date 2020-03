JO 2020 reportés : "Ça aurait été les JO de la peur", estime Florent Manaudou

publié le 24/03/2020 à 23:28

L'issue était devenue inéluctable. Après l'Euro de football ou Roland-Garros, ce sont les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo qui ont officiellement été reportés, mardi 24 mars, en raison de la pandémie de coronavirus sur la planète. Du côté de la délégation française, Renaud Lavillenie, Teddy Riner et Florent Manaudou saluent cette annonce.

"Je pense que c'est une bonne décision de la part du CIO, des organisateurs des Jeux et du ministre japonais, estime le nageur de 29 ans. Et pour ma part je suis très satisfait. Il y aura plus de temps pour se préparer. Il faut toujours prendre le positif dans chaque situation. Personnellement, j'ai repris il y a un an, donc le fait d'avoir quelques mois supplémentaires va me permettre, j'espère, d'être plus fort".

"Pour moi c'était la décision qu'il fallait prendre, insiste le médaillé d'or à Londres sur 50 m nage libre (...) Ça aurait été un peu les JO de la peur s'ils avaient eu lieu cet été. Certains auraient quand même été là-bas, certains pays ne seraient pas venus comme la Norvège, l'Australie, le Canada. C'est bien, c'est bien, ce sera peut-être des vrais Jeux Olympiques alors que ça aurait été des Jeux Olympiques un peu spéciaux cette année".