publié le 24/03/2020 à 20:57

Jusqu'ici, seules les guerres mondiales avaient empêché la tenue de Jeux Olympiques. Face à la pandémie de coronavirus, les JO de Tokyo, qui devaient se tenir du vendredi 24 juillet au dimanche 9 août, sont donc reportés. Ils auront lieu au plus tard à l'été 2021, a annoncé mardi 24 mars le Comité internationale olympique.

Les conséquences économiques n'ont pas été évoquées. "Ce n'est pas la priorité, il s'agit de sauver des vies", a déclaré le président du CIO Thomas Bach, une ligne directrice partagée par Teddy Riner, qui vise un troisième titre olympique consécutif. Le judoka, qui aura 32 ans l'an prochain, rêvait de le décrocher dès cet été mais relativise ce report.

"J'ai envie de dire : la priorité, ce n'est pas les Jeux Olympiques, c'est plus de rester en vie, c'est plus d'éradiquer ce virus qui est mortel pour l'humanité. Un an, ça peut paraître long mais ça va passer vite. Il faut être respectueux de tous, se dire qu'il faut qu'on ait tous les mêmes chances d'aller aux Jeux Olympiques, et surtout y aller sans aucune appréhension (...) Ça ne change rien du tout, ce sera toujours les même Jeux Olympiques, juste décalés".