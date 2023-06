Ce samedi 10 juin, la course des 24h du Mans fête ses cent ans. Pour l'occasion, 300.000 personnes se sont rassemblées pour assister à cette course de légende. Ils sont d'ailleurs nombreux à être arrivés très tôt ce matin.



"Ce matin je suis arrivée à 7 heures du matin, pour profiter à fond du circuit et faire un peu le tour", explique ce fan lillois. "J'ai fait pas mal de courses, du rallye au Dakar en passant par la Formule 1, mais c'est la plus belle course que j'ai vu !" La course est tellement mythique qu'à l'entrée, des néo-zélandais cherchaient des places, alors que cette édition va se dérouler à guichet fermé.

300.000 personnes garnissent donc les tribunes, ce qui a pour effet de doper les pilotes : "C'est la plus belle course du monde pour moi, c'est les cent ans et tout est plus grand" confesse Gabriel Aubry, le pilote français de la team Vector Sport. "On est au centre de l'attention et il faut faire aussi attention à ne pas se faire happer par tout ça. Il faut garder à l'esprit qu'on est là pour faire la course et pour la gagner !"

Le départ est à 16 heures, en attendant les fans profitent des festivités. Sur la piste, ils pourront notamment croiser tout un défilé de stars, avec parmi elles, LeBron James, la légende du basket américain, qui doit donner le top départ de cette centième édition.

Annecy - La garde à vue du réfugié syrien qui a poignardé six personnes dont quatre très jeunes enfants dans un parc d'Annecy s'est achevée samedi. Le suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen.

Colombie - Un miracle dans la jungle colombienne. Quatre enfants ont été retrouvés vivants 40 jours après le crash de leur avion. L'histoire a tenu tout le pays en haleine depuis plus d'un mois.

Ligue des champions - Manchester City et l'Inter Milan s'affrontent ce samedi soir dans le cadre de la finale de la Ligue des champions. Une rencontre choc, d'où se dégage tout de même des favoris, les hommes de Pep Guardiola.

