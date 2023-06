24 Heures du Mans : la foule dans les stands pour la séance de dédicaces des pilotes

Sous le soleil sarthois, le public des 24 Heures du Mans a été invité mardi 6 juin 2023 en début d’après-midi à pénétrer sur une partie du circuit ainsi que dans la ligne droite des stands, où était organisée une séance de dédicaces des pilotes. "C’est fou de revenir ici et de voir tout ce public, commente Simon Pagenaud, tout juste débarqué des États-Unis. Honnêtement, je ne m’attendais pas à un tel accueil et une telle ferveur. De retour au Mans après sa 2e place en 2011 au volant d’une Peugeot, le pilote Indycar sera cette année au volant d’un prototype LMP2.

Dans la foule, les spectateurs viennent souvent de loin. Tom, 38 ans et arrivé d’Australie, a le sourire après avoir obtenu un selfie avec Jenson Button, l’ancien champion du monde de F1 qui roulera au Mans sur une Chevrolet Camaro. À ses côtés, Luciano, quarantenaire italien entièrement vêtu de rouge, vient de prendre en photo la nouvelle Hypercar Ferrari et a fait signé sa casquette par Antonio Giovinazzi, l’un des pilotes de la Scuderia.

Dans cette foule qui déambule et qui se presse près des garages où sont installés les pilotes, il y a aussi les "vieux" fans des 24 Heures, comme René, 78 ans, qui vient sur le circuit de la Sarthe depuis qu’il a 10 ans. "Je n’ai raté aucune édition, sauf celle de l’année du Covid où c’était à huis clos. Vous pensez bien que cette édition du centenaire, je n’allais pas la rater". La ligne droite des stands sera de nouveau ouverte au public vendredi après-midi avant les célébrations du centenaire. Les journées de mercredi et jeudi seront consacrées aux essais et aux qualifications.

