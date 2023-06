DIAPORAMA - 24 Heures du Mans : Ferrari, Cadillac, Porsche... Le retour des grandes marques historiques

Toyota, vainqueur des cinq dernières éditions, sera bien évidemment encore le concurrent à battre cette année. Mais contrairement aux années précédentes, où la marque nipponne a passé le drapeau à damier en vainqueur faute de concurrence, cette 91e édition des 24 Heures du Mans, celle du centenaire, s’annonce plus compliquée puisque les constructeurs historiques sont de retour.

Il y a d'abord Porsche. Le constructeur allemand, recordman du nombre de victoires aux 24 Heures, va viser un 20e trophée avec deux Porsche 963 au volant desquelles on retrouve deux Français, Kévin Estre et Frédéric Makowiecki, mais surtout l’Allemand André Lotterer, triple vainqueur de l’épreuve.



Ferrari est aussi de retour 50 ans après sa dernière participation. La Scuderia, qui s’est imposée neuf fois au Mans, arrive avec deux Ferrari 499P équipées d’un moteur hybride et d’un double aileron horizontal, deux bolides où s’est installé entre autres l’Italien Antonio Giovinazzi, ancien pilote de F1.

Peugeot veut faire mentir ses détracteurs

Autre retour notable, celui de Cadillac. Après 21 ans d’absence, le constructeur américain revient dans la Sarthe avec la ferme intention de gagner. Pour cela, il a engagé trois voitures pour disputer la victoire, et confié le volant à des pilotes expérimentés comme le Français Sébastien Bourdais mais aussi et surtout le Néo-Zélandais Earl Bamber, double vainqueur des 24 Heures.



Peugeot, qui s’est imposé à quatre reprises sur le circuit de la Sarthe, revient également ,14 ans après son dernier sacre. Le constructeur Français n'a plus participé aux 24 Heures du Mans depuis 2011 et arrive avec sa 9X8 dans la catégorie reine des Hypercar. Peu performante lors de ses premières sorties à Fuji et Bahreïn, la 9X8 veut faire mentir ses détracteurs grâce aux anciens pilotes de F1, le Français Jean-Éric Vergne, l'Écossais Paul di Resta et Loïc Duval, vainqueur en 2013.

Dans cette catégorie Hypercars, qui compte 16 voitures sur la ligne de départ, figurent aussi l’écurie britannique Vanwall, qui fait son grand retour à la compétition, elle qui fut en Formule 1 dans les années 1950, et la firme américaine Glickenhaus, dont les deux voitures avaient décroché les 3e e 4e places l’an passé.

À écouter 24 HEURES DU MANS - La plus grande course automobile du monde fête son centenaire 00:38:14