388. Pourquoi la course des 24 Heures du Mans est légendaire

388. Pourquoi la course des 24 Heures du Mans est légendaire

Sujet du jour. Le 10 et 11 juin 2023 se déroulera Le Centenaire des 24 Heures du Mans. Cette course automobile, considérée comme la plus grande épreuve d'endurance du monde, ressemble chaque année des milliers de passionnés venus de toute la planète. Pour cette édition, l'Automobile Club de l'Ouest annonce une grande fête.

La première compétition automobile a vu le jour le 26 mai 1923 et avait été remporté par une "Chenard & Walcker 3 Litres, une marque de voiture aujourd'hui disparue. Après un départ donné à 16h, 33 voitures sur 30 avaient rallié l'arrivée.

Sur de nombreuses victoires, on dénombre aussi des histoires tragiques comme ce 11 juin 1955 où l'explosion d'une Mercedes a provoqué la mort de 82 personnes et a fait plusieurs blessés sur le circuit. Ou encore la course folle de Lucien Blanchi qui est mort à bord d'une Alpha Roméo le 30 mars 1969.

Analyse. "Cet évènement exceptionnel a traversé toutes les époques, dans ce livre, il y a pleins d'histoires et d'anecdotes, on y raconte les joies, mais aussi les peines et les décès tragiques de ces dernières années", explique Stéphane Bois, qui vient de publier "24 Heurs et malheurs du Mans".

"Cette course a un côté mythique, elle attire beaucoup de monde, c'est une course de voiture, mais ce sont avant tout des histoires liées aux hommes, c'est une course un peu éternelle", ajoute le journaliste sportif à Ouest-France.

"Les 24 Heures du Mans, c'est vraiment un lien direct entre ce qui est testé, ce qui va rouler, faire la course, et la mobilité de demain", estime Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest et des 24 Heures du Mans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info