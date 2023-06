24 heures du Mans : Alpine a dévoilé son futur bolide pour la catégorie reine de l'Endurance

L’A424_β est le nouveau bolide de la marque française. Elle concourra dès 2024 dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIA d’Endurance et sera bien évidemment au départ de la prochaine édition des 24 heures du Mans qui se disputera les 15 et 16 juin 2024.

Présente en Endurance depuis 2013, l’écurie Alpine sera donc de retour dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIA d’Endurance qu’elle avait quitté en 2021 sur une belle troisième place au classement général avec les Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière accompagnés du Brésilien André Negrao.

Mais la plus belle victoire d’Alpine au Mans reste à ce jour celle décrochée le 11 juin 1978 grâce au duo Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud qui s’était imposé devant deux Porsche au volant d’une A442B à moteur Renault turbo.



