Les basketteuses françaises affrontent le Japon ce vendredi 6 août, une équipe étonnante dans ce tournoi olympique à 13h. Les vice-championnes olympiques à Londres en 2012 rêvent d'une nouvelle médaille. A 10h, les handballeuses françaises seront quant à elles opposées à la Suède pour une place en finale, un match pas gagné d'avance. Pour Philippe Bana, "c'est une équipe qui a un jeu calculé, méthodique. J'espère qu'elles (les Françaises, ndlr) seront capables de dérégler ce jeu suédois et de mettre le feu comme face à l'Espagne en quart."

Du côté des messieurs, les joueurs récupèrent à travers des massages, des décrassages... Les volleyeurs ont terminé assez tard leur match contre les Argentins ce jeudi 5 août. Rentrés à l'hôtel à minuit, le réveil était un peu brutal ce matin : "il y a eu un contrôle anti-dopping à 6h du matin, souffle Laurent Tillie, le sélectionneur de l'équipe de France de volley-ball. Du coup on a passé une nuit blanche donc on essaie de récupérer, on va faire la sieste et se programmer un petit décrassage dans l'après-midi avant un dernier entraînement demain matin, pour ensuite partir vers le match."

Les équipes vont également décortiquer les séquences de jeu de leurs adversaires, à tous les postes lors de séances vidéos : les Russes pour les volleyeurs, le Danemark pour les handballeurs et surtout les Etats-Unis pour les basketteurs avec une attention toute particulière portée sur Kevin Durant, pilier de la dream team, 65% de réussite et 25 points en moyenne sur ses trois dernières sorties aux JO.

A écouter également dans votre journal

Santé - Plus de 26.000 nouveaux cas de coronavirus détectés en 24h en France, à trois jours de l'application officielle du passe sanitaire dans tous les lieux publics. RTL vous aide à y voir plus clair.

Circulation - Pour ce deuxième week-end de chassé-croisé entre juilletiste, et aoûtiens, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs et des retours. Il va falloir partir très tôt.

Restauration - En raison de la pénurie de saisonniers dans les cafés ou encore en station balnéaire, les retraités sont mobilisés pour leur plus grand bonheur. Cela leur permet notamment de compléter les fins de mois pendant leur retraite.